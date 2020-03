Les retards possibles de l’iPhone 12 5G poussent UBS à réduire la cible AAPL à 335 $

Apple a expédié moins de 500 000 unités d’iPhone en février en raison de problèmes de production liés aux coronavirus, estime l’analyste UBS Timothy Arcuri, forçant un objectif de cours des actions Apple à 355 $.

Les livraisons d’iPhone ont chuté de plus de 60% d’une année à l’autre en février en Chine en raison de l’épidémie de COVID-19.

Les ventes de l’iPhone d’Apple ont atteint 61% d’une année sur l’autre en Chine en février, principalement en raison de la fermeture d’usines de fabrication et de certaines parties du pays en raison du COVID-19, selon une note de recherche rédigée par Timothy Arcuri d’UBS, et vu par AppleInsider.

Arcuri a également réduit sa prévision d’iPhone pour le trimestre de mars à 40 millions, contre 43 millions d’expéditions. “L’estimation consensuelle de l’iPhone de 43 millions n’est que de 500 000 inférieure à celle de l’an dernier, mais les données impliquent près de 2 millions d’impact en Chine seulement”, a écrit Arcuri.

Le problème le plus préoccupant pour Apple semble être les difficultés persistantes de la chaîne d’approvisionnement en Chine. Arcuri écrit que si des problèmes de production importants persistent en juin, la demande mondiale pourrait être affectée et Apple pourrait devoir retarder son “iPhone 12” 5G prévu à l’automne. Sur la base des perspectives actuelles, Arcuri prévoit un retour de la production d’ici la fin du deuxième trimestre civil et un lancement à temps des iPhones d’automne.

Vendredi, dans une note de recherche, Arcuri a rapporté qu’Apple avait construit environ 36 millions d’unités iPhone au cours du trimestre. Cela représente une baisse par rapport aux estimations trimestrielles d’UBS de 47 millions d’unités, mais en fait une augmentation de 4% d’une année sur l’autre.

Apple n’est pas le seul à voir les effets de l’épidémie de coronavirus. Selon les données mensuelles du gouvernement chinois, le marché global des smartphones a baissé de 55% en février par rapport à la même période l’an dernier, une baisse accélérée par rapport à 39% en janvier. Comme pour la production d’iPhone, cela est attribuable aux problèmes de production et à la demande intérieure à la suite des blocages.

L’AAPL est toujours un achat selon Arcuri, bien que l’analyste ait abaissé son objectif de cours sur 12 mois à 335 $ au lieu de 355 $, sur la base d’un multiple réduit de 20x, contre 21x, bien que les estimations d’EPS restent inchangées.

Après avoir été battu lundi lors d’un plongeon financier plus large lundi, le cours de l’action d’Apple a rebondi à un peu plus de 281 $ à 10 h 15. Heure de l’Est.