Les revenus impressionnants d’Apple, les brevets prometteurs et les nouvelles acquisitions sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Lester Victor Marks

Vendredi 31 janvier 2020, 06h00 PT (09h00 HE)

Victor et William discutent de l’appel aux résultats étonnamment impressionnant du premier trimestre 2020 d’Apple, de ce qui se passe lorsque Apple acquiert une entreprise et de ce qu’un futur iPad pourrait faire avec l’écriture manuscrite de William.

Apple a vendu un grand nombre d’iPhones, n’est-ce pas?

Victor Marks, rédacteur en chef d’AppleInsider, et l’écrivain William Gallagher discutent:

Apple a gagné 91,8 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Vous ne pouvez pas l’appeler petit, mais il y a une question sur la façon dont il se cumule d’année en année

De nouvelles prédictions apparemment solides indiquent qu’Apple lancera bientôt un bloc de charge sans fil, même après avoir dû annuler AirPower l’année dernière

Qorvo, un fournisseur d’Apple, acquiert deux sociétés qui effectuent des travaux de radio ultra large bande. William se demande combien d’encouragement Qorvo a reçu d’Apple pour cela.

Pendant ce temps, Apple acquiert directement une société d’IA, qui annule ensuite tous les contrats de défense.

Les derniers brevets d’Apple incluent un qui propose une couronne numérique plate pour l’Apple Watch et un qui a des bandes auto-ajustables.

En parlant de brevets, Victor et William en examinent un très détaillé qui vise à rendre la reconnaissance de l’écriture manuscrite plus naturelle

Apple TV + a signé des stars de la série, mais maintenant, il a également attrapé un cadre chevronné, anciennement HBO et Starz

Le Coronavirus fait des morts et c’est plus important que le montant d’argent qu’Apple gagne de la région, mais l’épidémie est capable de le perturber ainsi que d’autres entreprises internationales.

Nous aimons les courriels des lecteurs – envoyez-nous vos commentaires et préoccupations!

L’émission est disponible sur iTunes et vos applications de podcast préférées en recherchant «AppleInsider». Cliquez ici pour écouter, vous abonner et n’oubliez pas de noter notre émission.

Écoutez le flux SoundCloud intégré ci-dessous:

Visitez nos sponsors:

Afficher les notes:

Suivez nos hôtes sur Twitter: @vmarks et @wgallagher

Les retours et commentaires sont toujours appréciés. Veuillez contacter le podcast AppleInsider à l’adresse [email protected] et suivez-nous sur Twitter @appleinsider, ainsi que Facebook et Instagram.

Les personnes intéressées à parrainer le spectacle peuvent nous contacter à [email protected].