Les roues Mac Pro d’Apple coûtent 699 $ et les pieds tournent à 299 $

Les nouveaux kits d’Apple permettent aux utilisateurs d’échanger les pieds du Mac Pro contre des roues, ou vice versa, mais à un coût beaucoup plus élevé que s’ils étaient achetés lors de la commande initiale du Mac.

Nouveau kit de roues Mac Pro (en haut) et kit de pieds (en bas)

Les utilisateurs qui ont acheté un Mac Pro avec pieds peuvent désormais commander séparément un jeu de roues, ou vice versa. Des mois après la livraison du Mac Pro, Apple a lancé deux kits pour permettre aux acheteurs de changer d’avis – mais ce n’est pas un choix bon marché.

Un kit Apple Mac Pro Feet, composé de quatre pieds en acier inoxydable, se vend 299 $. Alors que le nouveau kit de roues Apple Mac Pro, également avec quatre accessoires, coûte 699 $. C’est le coût d’un iPhone 11, et c’est également beaucoup plus que ce qu’Apple facture lors de l’achat d’un Mac Pro avec des options de construction sur commande.

Dans ce cas, un Mac Pro de n’importe quelle configuration est livré avec des pieds inclus dans le prix. Les roues sont une option qui se vend 400 $ au moment de l’achat.

L’augmentation du prix d’achat de roues ou de pieds après coup ne devrait pas non plus être à la charge de tous les utilisateurs. Pour Apple, il note également que même s’il fournit un embout hexagonal de 1/4 à 4 mm, «des outils supplémentaires sont nécessaires». Il ne précise pas quels sont ceux-ci et ils ne sont pas disponibles auprès d’Apple.

Les deux kits incluent un guide d’installation, cependant, et au moment de la rédaction, la livraison devrait prendre entre un et deux jours. En comparaison, un nouveau Mac Pro prend actuellement environ 10 jours pour être expédié.