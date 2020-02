Les rumeurs selon lesquelles les écouteurs haut de gamme d’Apple pourraient utiliser des commandes gestuelles tactiles

Les écouteurs supra-auriculaires d’Apple pourraient inclure un schéma de contrôle unique, consistant en des gestes tactiles qui fonctionnent indépendamment de la façon dont les écouteurs sont orientés sur la tête de l’utilisateur, plutôt que des boutons de fonction dédiés.

Les rumeurs d’un compagnon supra-auriculaire aux AirPods et AirPods Pro circulent depuis un certain temps, mais en dehors de la propriété d’Apple de Beats, il n’a pas encore publié d’accessoires audio intra-auriculaires jusqu’à présent. Alors que les rumeurs pointent vers une expérience potentiellement de qualité supérieure, Apple pourrait l’utiliser comme une opportunité pour introduire de nouvelles fonctionnalités.

Les écouteurs supra-auriculaires actuels reposent généralement sur l’utilisation de boutons pour gérer la lecture de musique, notamment la recherche de morceaux, le saut de pistes, le contrôle du volume, l’alimentation et d’autres éléments. Il est possible qu’il y ait des commandes tactiles sur les côtés des oreillettes, mais en raison de ne pas pouvoir les voir tout en portant les écouteurs ni recevoir de rétroaction tactile qui communique à l’utilisateur sur le bouton droit, il fait généralement l’option problématique.

Bien que les boutons puissent être remplacés par une série de gestes sur une surface tactile comme moyen possible de résoudre le problème, il reste le problème de s’assurer que l’utilisateur porte les écouteurs de manière conventionnelle. Étant donné que les gestes reposent généralement sur l’orientation de la surface pour être un moyen spécifique, l’incliner différemment de ce à quoi elle s’attend pourrait entraîner une mauvaise interprétation des gestes.

Démonstration d’un geste sur une paire d’écouteurs inhabituellement usés

Dans un brevet publié mardi par l’Office américain des brevets et des marques, le dossier de “Détection de la rotation des écouteurs” traite de la question de savoir comment l’utilisateur porte réellement les écouteurs. Il prend en compte l’utilisation conventionnelle lorsque le bandeau est en haut de la tête, ainsi que si le bandeau est plus en avant ou en arrière pour plus de confort, autour de l’arrière de la tête ou vers le bas autour de l’arrière du cou.

La solution d’Apple consiste à déterminer la présence de l’oreille de l’utilisateur, puis à déterminer l’orientation du casque. En plus des panneaux tactiles attendus à l’extérieur des oreillettes et des circuits de contrôle à l’intérieur, il existe également une pluralité de capteurs qui sont utilisés pour mesurer l’oreille de différentes manières.

Dans une forme, l’intérieur de l’oreille est recouvert de capteurs de proximité et de capteurs de proximité de capacité, qui entrent en contact avec les bords de l’oreille ou se rapprochent très près d’eux. En détectant la forme de l’oreille, cela peut informer le casque de son orientation par rapport à l’oreille elle-même et ajuster son interprétation des gestes tactiles en fonction.

Un exemple d’un écouteur recouvert de capteurs de proximité capacitifs

D’autres capteurs pourraient également être utilisés, tels que des capteurs optiques et des capteurs de lumière structurés, qui effectuent effectivement la même chose que les capteurs de proximité.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que les dépôts indiquent des domaines dans lesquels les équipes de recherche d’Apple travaillent, ils ne garantissent pas qu’un tel produit sera disponible à l’avenir.

Les demandes de brevet antérieures ont traité de la présence de l’oreille, mais à des fins légèrement moins impliquées. Certains dépôts ont inclus la détection d’orientation, mais pour déterminer si l’utilisateur a porté correctement ou mal le casque, auquel cas le casque peut commuter les sorties des canaux gauche et droit pour correspondre. Une utilisation similaire des réseaux capacitifs a également été proposée.

D’autres brevets audio personnels associés incluent certains où le casque peut se transformer en haut-parleur, produire un meilleur son en utilisant des capteurs de pression intégrés et des fonctionnalités de surveillance de la santé.

Les inventeurs sont répertoriés comme Brooke L. Bunney et Jonathan R. Peterson.

Bunney est un intégrateur de système matériel chez Apple, qui est connecté à quelques brevets liés à l’orientation des écouteurs. Peterson était directeur de l’ingénierie matérielle chez Apple jusqu’en 2017 et travaille maintenant chez Facebook Reality Labs. Le travail de Peterson faisait partie de l’équipe matérielle des produits audio.