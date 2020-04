Les sénateurs soulèvent des inquiétudes concernant la confidentialité de l’application de filtrage COVID-19 d’Apple

Les sénateurs démocrates ont contacté Tim Cook pour savoir comment Apple traite les données personnelles sur sa nouvelle application de dépistage COVID-19 et son site Web.

L’application COVID-19 d’Apple

Fin mars, Apple a lancé une nouvelle application et un site Web, avec des ressources pour aider les gens à rester informés et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé pendant la propagation de COVID-19.

L’application aide les utilisateurs à évaluer les facteurs de risque, l’exposition récente et les symptômes. Après avoir répondu au questionnaire, l’application fournira les recommandations du CDC sur les prochaines étapes à suivre. Cela comprend si un test est recommandé ou non à ce moment, et quand contacter un médecin.

Les sénateurs Bob Menendez, Kamala Harris, Cory Booker et Richard Blumenthal ont envoyé vendredi une lettre à Tim Cook exprimant leur inquiétude concernant les données de santé confidentielles des Américains et la façon dont elles sont traitées pendant le processus de dépistage. Les sénateurs voulaient s’assurer que l’application protégeait les données des utilisateurs, tout en se conformant à la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (HIPAA).

Ils demandent également des informations sur les accords d’Apple avec les gouvernements fédéral et des États pour le développement de l’application, selon la lettre, dont Bloomberg a obtenu une copie.

Les sénateurs ont reconnu qu’Apple affirme que le logiciel ne nécessite pas de connexion, ni l’utilisation d’un identifiant Apple. Apple assure aux utilisateurs du site qu’il ne recueille que des informations anonymes auprès des utilisateurs sur l’utilisation générale du site.