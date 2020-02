Les services, les appareils portables, l’iPhone 5G 5G font des acheteurs de Morgan Stanley AAPL

Bien que le coronavirus ait encore un impact important sur la production d’iPhone en Chine et le marché des smartphones dans son ensemble, Morgan Stanley considère que les impacts sont principalement des problèmes de synchronisation pour Apple et sont des acheteurs, maintenant un objectif de cours de l’action de 368 $.

Modèles Apple Watch Series 5 en titane et en acier inoxydable

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider Morgan Stanley, Katy Huberty souligne que le stock d’Apple a perdu 7% ces derniers jours en raison de préoccupations concernant le coronavirus au niveau macro et du rythme de production de l’iPhone en tant que problème spécifique à Apple. Malgré cela, Morgan Stanley est des acheteurs sur la faiblesse temporaire, et ne voit pas encore de raison de baisser le cours cible.

Morgan Stanley voit l’impact actuel du coronavirus uniquement à court terme et davantage comme un problème de timing plutôt que de destruction de la demande de l’iPhone. La société continue de voir une forte croissance des services et des vêtements, associée au lancement de l’iPhone 12 5G comme facteurs de croissance, et maintient un objectif de prix de 368 $ qu’elle avait fixé plus tôt en 2020.

Les investisseurs semblent voir Apple comme le principal bénéficiaire du cycle de mise à niveau 5G. Huberty note que les acheteurs parient que “l’iPhone 12” 5G peut non seulement accélérer la croissance du matériel Apple, mais il stimulera également la croissance globale du smartphone et forcera le développement du réseau 5G sous la pression des clients.

En ce qui concerne l’objectif de prix de 368 $, Morgan Stanley voit une nouvelle connectivité 5G et espère une meilleure clé de batterie pour aider à “activer de nouvelles fonctionnalités” telles que les applications de réalité augmentée. Des offres de reprise agressives subventionnant les mises à niveau pour les propriétaires d’iPhone actuels suggèrent que les longs cycles de remplacement actuels ne peuvent pas s’étendre beaucoup plus et peuvent commencer à se contracter, entraînant des ventes fin 2020 et début 2021.

Huberty a précédemment souligné la moindre dépendance à l’égard des ventes d’iPhone à l’entreprise dans son ensemble, les segments d’activité Services et Wearables, y compris l’Apple Watch et les AirPod, représentant désormais 27% des revenus et 37% des bénéfices d’Apple selon Morgan Stanley. Les estimations des ventes d’iPhone en année pleine 2021 ont été portées à 215 millions fin janvier, sur la base d’un cycle de remplacement de 3,7 ans, un nombre inférieur au cycle de quatre ans prévu pour 2020.

Les améliorations globales de l’activité, même face au coronavirus, ainsi qu’un changement dans le calcul de la somme des pièces de Morgan Stanley, ont conduit à un nouveau ratio prix / bénéfices multiple de 22,2x. L’augmentation du multiple augmente l’objectif de cours des actions Apple à 368 $ au lieu de 289 $, selon Morgan Stanley.

À 7 h 15, heure de l’Est, le 26 février 2020, l’action Apple valait 288,08 $ par action. La dernière fois que le titre était à cette valeur approximative, c’était le 26 décembre 2019. Le 26 février 2019, le titre Apple valait 174,33 $ par action.

La possession par Apple de ses propres actions est à son plus haut niveau depuis dix ans

Huberty a également noté qu’au cours du trimestre de décembre, Apple détenait plus de ses propres actions que depuis un certain temps. La propriété institutionnelle d’Apple a augmenté de 52 points de base d’un trimestre à l’autre pour atteindre 3,5% à la fin de l’exercice 2019.

Avec cette participation de 3,5%, la position d’Apple sur elle-même est à son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2012.

Au cours des deux derniers trimestres de l’année civile 2019, la propriété institutionnelle d’Apple a augmenté de 83 points de base. Il s’agit de la plus forte accumulation institutionnelle d’actions Apple sur un semestre depuis 2012, qui selon Huberty “reflète les perspectives de plus en plus positives des investisseurs” sur Apple dans son ensemble.