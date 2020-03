Les sessions “ Aujourd’hui chez Apple ” resteront en pause jusqu’au 5 avril, selon un rapport

Aujourd’hui, chez Apple, les sessions aux États-Unis et au Canada resteront annulées jusqu’au 5 avril au plus tôt, selon un rapport publié vendredi.

Les sessions «Aujourd’hui chez Apple» pourraient rester en pause jusqu’au 5 avril, a déclaré une source privilégiée.

Quelques jours seulement après l’annulation des sessions dans les zones fortement touchées par COVID-19, comme Seattle et la baie de San Francisco, Apple a “suspendu” aujourd’hui chez Apple aux États-Unis et au Canada.

Vendredi, une source de l’Apple Store a déclaré à MacRumors que Today at Apple resterait suspendu jusqu’au 5 avril. Les événements de grande envergure qui pourraient rassembler de grands groupes ont également été annulés jusqu’au 12 avril.

Il y a également eu une “forte augmentation” de l’offre de Mac et d’accessoires associés dans certains magasins de détail, a ajouté la source.

La situation, bien sûr, reste fluide et ce calendrier pourrait changer à mesure que COVID-19 continue de se propager aux États-Unis et que de nouveaux cas sont confirmés.

Les magasins Apple du monde entier prennent également des mesures supplémentaires pour réduire la propagation du coronavirus.

Les emplacements de vente au détail limiteront le nombre de personnes pouvant entrer, minimisant les contacts physiques entre les clients et les employés et suspendant les démonstrations d’AirPods et d’Apple Watch, sauf demande expresse d’un client.

Depuis début mars, Apple a également mis en œuvre des «procédures de nettoyage en profondeur» dans l’ensemble de ses installations, bureaux et magasins de détail.