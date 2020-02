Les sièges d’auto Apple pourraient changer de forme pour aider le conducteur lors des virages serrés

Un nouveau brevet d’Apple décrit un système de modification automatique de la forme d’un siège d’auto, offrant un confort supplémentaire ou une plus grande sécurité pendant la conduite.

Une future voiture Apple pourrait avoir des sièges offrant une sécurité supplémentaire pour le conducteur et les passagers pendant les trajets, ainsi que plus d’options de confort et même des tissus plus durables. Une nouvelle demande de brevet détaille de nombreux systèmes différents pour rendre les sièges réglables, à la fois par l’utilisateur, et dynamiquement en cas de besoin.

Le brevet US n ° 10 569 672, «Surface de traction adaptative», décrit des améliorations apportées aux systèmes de siège de voiture ordinaires. Il indique également que les technologies pourraient s’appliquer aux chaises de bureau, mais «plus spécifiquement aux sièges de véhicule».

Le brevet maintient que les sièges d’auto conventionnels actuels ont un tissu qui s’use après utilisation.

“Au fil du temps, la garniture (par exemple, le tissu) qui recouvre les contours du siège devient usée, allongée ou autrement fatiguée”, dit-il. “La fatigue des garnitures est particulièrement problématique pour les sièges d’auto avec coussinets, car les sièges d’auto sont très utilisés et les passagers se frottent contre les coussinets lorsqu’ils entrent et sortent du siège.”

Apple affirme que les constructeurs automobiles résolvent actuellement ce problème en divisant les sièges “en sections qui sont couvertes séparément … afin de réduire les contraintes matérielles”. Ce qu’il propose, c’est d’avoir moins de sections, mais d’utiliser des moteurs et des processeurs pour régler les sièges, soit parce qu’un utilisateur le demande, soit dans différentes conditions de conduite.

“[This] la suspension adaptative du siège comprend … un tapis de suspension flexible fournissant un support dans un siège; et un rétracteur motorisé couplé au tapis de suspension flexible, “continue-t-il”[and] le rétracteur motorisé comprenant un ou plusieurs moteurs électriques. “

Les sièges d’auto ont également souvent ce qu’on appelle des traversins ou des sections rembourrées conçues pour maintenir le conducteur ou le passager dans une position confortable pendant de longues périodes. Apple prévoit de régler ces traversins.

“Le dispositif comprend: un siège; un coussin gonflable à l’intérieur du siège, le siège ayant un revêtement qui recouvre le coussin gonflable; une bobine montée sous le siège; un moteur électrique couplé à la bobine; et un capteur de bobine configuré pour: détecter un changement de tension de la bobine “, explique le brevet.

Gauche: comment un siège d’auto actuel est généralement divisé en sections. À droite: la proposition d’Apple pour une version plus simple, mais avec des éléments motorisés.

Ainsi, plutôt qu’un coussin fixe avec un tissu qui est continuellement frotté contre lorsque l’utilisateur monte et descend du siège d’auto, le plan d’Apple est d’en avoir un qui s’ajuste lui-même. Ces traversins pourraient se dilater pour offrir un meilleur confort de conduite, de sorte que «l’entrée et la sortie du véhicule sont facilitées car les occupants peuvent se glisser dans et hors des sièges avec moins de résistance».

De plus, ces «traversins dynamiques» peuvent devenir des séparateurs mobiles dans des sièges tels que les sièges arrière conçus pour transporter plus d’une personne.

“[Bolsters could] diviser une banquette en trois sections pour accueillir trois occupants “, poursuit-il”[and] stabiliser le mouvement latéral des passagers et ainsi séparer solidement plusieurs passagers de glisser l’un vers l’autre lorsque le véhicule effectue un virage serré. “

Le brevet est crédité à dix inventeurs, notamment

Andrew W. Kooker, John J. Baker; Jonathon Folks, James G. Griffin, II, Jun Wooung Jeong, Craig Ogden, Lukas Satas, Zachary Segraves, Ben Walker et David Yates.

Entre eux, le groupe a des brevets connexes antérieurs, notamment en tant que «système de sièges à commande de mouvement» de Baker et «assemblage de véhicule ayant une fonction et une méthode luminescentes» de Segraves.

Apple a déjà déposé des brevets pour des sièges d’auto qui vous conseillent de boucler et qui sont entourés d’un éclairage intérieur basé sur la confidentialité.