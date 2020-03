Les Simpsons passent à la réhabilitation technologique après avoir triché Screen Time dans le dernier épisode

Ce n’est pas différent des Simpsons d’être rempli de références significatives de la culture pop, et le dernier épisode n’était pas différent car il a incorporé d’innombrables technologies Apple dans l’histoire.

Homer jouant The Simpsons Tapped Out sur sa tablette et le reste de la famille à l’aide de leurs appareils

Le 15e épisode de la 31e saison historique, intitulé Sans écran, tourne autour de la fonction Screen Time d’Apple qui est arrivée dans le cadre d’iOS 13. Marge devient agité que tout le monde passe trop de temps sur ses appareils et pas assez de temps présent.

Rapport du temps d’écran de Bart

Cela arrive à un comble lorsque Marge entre dans le salon pour voir tout le monde préoccupé par leurs téléphones et tablettes. Homer est même vu sur sa tablette en train de jouer au célèbre jeu freemium iOS The Simpsons: Tapped Out. Elle décrète qu’elle va activer Screen Time sur les appareils de tout le monde et ils ne sont autorisés que 30 minutes par jour.

Marge laisse ensuite tomber une référence à Steve Jobs, disant qu’il n’a pas laissé ses enfants utiliser autant les téléphones et qu’il était un bon père – “suppose-t-elle.” Un coup contre l’histoire quelque peu riche en histoire du fondateur d’Apple en tant que parent, y compris lorsqu’il a initialement refusé de reconnaître sa première fille, Lisa Brennan-Jobs.

Fourgon de service d’inversion du temps d’écran et du compteur kilométrique de Surly Joe

Dans les prochains jours, Marge vérifie en permanence les progrès de chacun pour découvrir que tout le monde respecte les nouvelles règles. Un coup vient alors à la porte où Surly Joe – le réparateur incontournable de l’univers des Simpsons – dit: “La dernière fois que j’étais ici, j’ai oublié ma clé d’inversion du temps d’écran.” Marge est consterné d’avoir triché en rappelant son temps d’écran, ce qui – désolé les enfants – n’est pas possible dans le monde réel.

La matriarche des Simpsons commence à appliquer Screen Time en pleine force, car tout le monde dans la famille est forcé de vivre sa vie sans le confort des téléphones ou des tablettes. Homer s’exclame même “mais comment saurai-je la météo à Cupertino?!”, Se trouve le siège social d’Apple.

Finalement, après que Marge ait rechuté pour chercher des recettes, la famille décide d’aller en cure de désintoxication. Ils vont tous à Messages, un centre de réadaptation en toxicomanie géré par le Dr Lund, exprimé par le légendaire Werner Herzog.

Les choses tournent mal pour le sinistre quand la famille – spoilers – entrez pour découvrir que l’ensemble du personnel de l’établissement utilise les appareils du patient pour vendre ses données à des colporteurs de spam en ligne.

Ce n’est pas le premier épisode où Apple a figuré en bonne place dans Les Simpson. Dans l’épisode 2008 MyPods et Broomsticks, Lisa visite le magasin “Mapple” où elle met la main sur “MyPod” de Krusty et accumule une énorme facture iTunes lorsqu’elle doit plaider sa cause auprès de “Steve Mobs”.