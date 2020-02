Les téléphones BlackBerry pourraient disparaître définitivement alors que la dernière grande entreprise cesse de les fabriquer

TCL Communication annonce qu’elle cessera la production de téléphones BlackBerry plus tard cette année lorsque ses droits sur le nom expireront. C’est le dernier et peut-être le point le plus bas de l’incroyable déclin du téléphone à succès détruit par l’iPhone.

À partir du 31 août 2020, TCL Communication ne vendra plus de smartphones de marque BlackBerry. C’est parce que les droits de l’entreprise sur le nom et les technologies expirent, donc le nom reviendra à la société BlackBerry d’origine, mais il est peu probable que de nouveaux téléphones réapparaissent. Le téléphone autrefois dominant a été éviscéré par l’iPhone.

TCL a annoncé la cessation dans un communiqué qui concluait que “l’avenir est prometteur pour TCL Communication et BlackBerry Limited”, mais n’a donné aucun détail.

La société a cependant déclaré qu’elle continuerait de fournir une assistance pour ses téléphones BlackBerry jusqu’au 31 août 2022 ou aussi longtemps que les lois locales l’exigeraient.

Il n’y en a peut-être pas beaucoup à soutenir. Les chiffres de 2017, les derniers disponibles, estiment que seuls 850 000 téléphones BlackBerry ont été expédiés par TCL et d’autres fabricants cette année-là. Apple a vendu 216 millions d’iPhones au cours de la même période.

Crackberry

Il n’est pas exact de dire que la gamme BlackBerry était l’iPhone de son époque, mais c’était le plus proche. Depuis ses débuts en tant que téléavertisseur en 1999, le BlackBerry est rapidement devenu un téléphone à part entière en 2000.

À cette époque, l’entreprise s’appelait Research In Motion (RIM) et avait une longue histoire dans les équipements sans fil et de point de vente. Le nom “BlackBerry” a été utilisé parce que les petites touches du clavier du téléphone ressemblaient aux drupelets du fruit éponyme.

Le téléphone est devenu de plus en plus intelligent, avec la possibilité d’envoyer et de recevoir des e-mails, ce qui en fait un outil professionnel apprécié. Les utilisateurs étaient tellement dépendants de ces téléphones que les gens ont commencé à les appeler Crackberry.

À peu près les gens d’affaires les plus en vue du monde sont devenus des fans, y compris le président Obama.

Au début des années 2000, RIM s’est efforcé de fidéliser autant les consommateurs que les acheteurs commerciaux. Il a produit la série BlackBerry Pearl, puis les courbes et les audacieuses. Une énorme victoire pour RIM auprès des consommateurs est survenue en 2005 lorsque la société a lancé BlackBerry Messenger. BBM, comme on l’appelait, est devenu le WhatsApp de son époque, et il ne fonctionnait que sur les téléphones BlackBerry.

Entrez dans l’iPhone

Le succès a été si bon pour RIM que ses téléphones BlackBerry ont été considérés comme ceux à battre – et en particulier à cause de ce clavier. Quand Apple a présenté l’iPhone en 2007, l’une des principales critiques à son encontre était qu’il lui manquait ce clavier.

Apple savait que ce serait aussi un problème. À tel point que Steve Jobs a souligné le manque de clavier de l’iPhone comme ce qui l’a rendu meilleur que la concurrence.

Steve Jobs en 2007, dissing l’état des smartphones avant de dévoiler l’iPhone.

Le deuxième à partir de la gauche sur sa diapositive est un BlackBerry Pearl 8100 de 2006, alors en service. Jobs a ensuite mis en lumière la moitié inférieure de tous ces téléphones, coupant les écrans pour montrer à quel point les claviers prenaient de la place.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le PDG de Microsoft à l’époque, Steve Ballmer, a ridiculisé l’iPhone.

“C’est le téléphone le plus cher du monde”, a-t-il dit, “et il ne plaît pas aux clients commerciaux car il n’a pas de clavier, ce qui en fait un très mauvais appareil de messagerie.”

RIM a pensé la même chose. Jacquie McNish et Sean Silcoff, auteurs de «Losing the Signal», sur l’histoire de BlackBerry, disent que beaucoup de gens dans l’entreprise étaient convaincus qu’Apple n’avait pas d’importance.

“Ce n’était pas une menace pour le cœur de métier de RIM”, cite le livre Larry Conlee de RIM. “Ce n’était pas sûr. Il avait une décharge rapide de la batterie et un clavier moche.”

Mike Lazaridis, fondateur de RIM, a rapidement dit la même chose au New York Times. “Je ne pouvais pas taper dessus et je ne pouvais toujours pas taper dessus”, a-t-il dit, “et beaucoup de mes amis ne pouvaient pas taper dessus. C’est difficile de taper sur un morceau de verre.”

Étant donné que le clavier était considéré comme cette caractéristique tueuse pour RIM, c’était un signe d’incertitude dans l’entreprise quand ils l’ont tué. Alors que RIM continuerait de revenir sur ce clavier comme argument de vente, la société a sorti le BlackBerry Storm en 2008 sans un.

C’était une réponse claire à Apple, ayant un écran tactile uniquement, et il s’est bien vendu, mais n’a pas converti les utilisateurs d’Apple et n’a pas converti les personnes qui aimaient le clavier BlackBerry.

Rétrospectivement, Ballmer et RIM n’auraient pas pu se tromper davantage – mais à l’époque, il y avait des raisons de penser que le clavier de BlackBerry le garderait vraiment au top.

En 2007, Apple a vendu environ 1,4 million d’iPhones alors que les ventes de RIM étaient de 6,4 millions. Les choses ont été différentes l’année suivante, l’iPhone étant passé à 11,6 millions, mais BlackBerry aussi, à 13,8 millions.

Il est facile d’oublier que l’iPhone n’a pas seulement détruit la concurrence, il a fait croître l’ensemble du marché, a changé la définition même d’un smartphone, puis a détruit la concurrence.

Ainsi, en 2009, RIM a réalisé ses meilleures ventes jusque-là avec 26 millions de téléphones vendus, et Apple en comptait 20,7 millions.

C’est en 2010, trois ans après le lancement de l’iPhone, que les choses ont clairement commencé à mal tourner pour BlackBerry, mais même alors, il était en bonne position. Mais pas le meilleur. RIM n’a plus jamais battu Apple, mais en 2010, BlackBerry a vendu 36,7 millions de téléphones. En 2011, il s’agissait de 52,3 millions de téléphones.

Si vous ne regardiez que les chiffres de vente de RIM, cela semblerait toujours être une excellente entreprise et ce chiffre de 2011 était plus de huit fois plus de téléphones qu’en 2007.

Il ne représentait également que les trois quarts de ce que l’iPhone a vendu en 2011. En 2012, BlackBerry a chuté et a vendu 49 millions, ce qui représente nettement moins de la moitié des 125 millions d’iPhone.

BlackBerry 10 OS, comme illustré par RIM dans les maquettes

Déni et action

Au moment où RIM licenciait des employés en 2010, l’iPhone était bien avancé et l’iPad était également sorti. Cette année-là, RIM a lancé une tablette BlackBerry appelée Playbook.

La publicité sur les panneaux publicitaires à l’époque tentait de donner l’impression que les acheteurs qui avaient acheté un iPad étaient stupides. “Ils auraient dû attendre”, ont déclaré ces annonces. Il était difficile de ne pas voir “ils” comme faisant référence à RIM, car le Playbook était visiblement précipité sur le marché avec peu de fonctionnalités intéressantes et selon que les utilisateurs avaient un téléphone BlackBerry.

En 2011, RIM a réorganisé ses téléphones BlackBerry en leur produisant un nouveau système d’exploitation. Cependant, la société n’a pas bien géré la transition et, parallèlement aux retards techniques et juridiques, RIM a enregistré sa première perte nette depuis le lancement de l’iPhone.

Un nouveau PDG, Thorsten Heins, a été recruté. Il a licencié des personnes, a réorganisé l’entreprise et est devenu un leader audacieux et confiant. En 2013, il a renommé RIM pour s’appeler BlackBerry, puis a même proclamé l’iPhone désuet.

“L’histoire se répète, je suppose”, a-t-il déclaré. “Le taux d’innovation est si élevé dans notre industrie que si vous n’innovez pas à cette vitesse, vous pouvez être remplacé assez rapidement. L’interface utilisateur de l’iPhone, avec tout le respect que je dois à cette invention, est désormais de cinq ans. ans.”

Le smartphone Z10 de BlackBerry en 2013. Source: New York Magazine

Heins a déclaré qu’en mars 2013 et que les choses allaient bien pour l’entreprise, son dernier téléphone Z10 semble bien se porter. Mais en août de la même année, RIM cherchait à être acheté.

Alors que davantage de téléphones sont sortis, plus de personnes ont été licenciées et, en octobre 2013, la société a même dû publier une lettre ouverte rassurant les clients que BlackBerry continuerait.

Heins a été licencié en novembre 2013.

TCL Communication

La société BlackBerry nouvellement renommée explorerait toutes les combinaisons possibles d’achat ou de partenariat avec d’autres sociétés. En décembre 2016, TCL Communication a annoncé qu’elle “fabriquerait de nouveaux smartphones BlackBerry modernes”.

Ce n’était pas seulement un exercice de branding. Dans son annonce de janvier 2020 de la fin de l’accord, TCL a souligné que leurs téléphones KEY Series avaient été un véritable partenariat entre les sociétés.

“Ce qui a rendu ces terminaux géniaux n’était pas seulement le matériel développé et fabriqué par TCL Communication”, a-t-il ajouté, “mais également les fonctionnalités essentielles de sécurité et logicielles fournies par BlackBerry Limited pour garantir qu’il s’agissait de terminaux BlackBerry authentiques.”

TCL est le plus grand fabricant de terminaux BlackBerry depuis 2016, mais ce n’est pas le seul. De plus, la fin de la licence de TCL pourrait signifier que la société BlackBerry prévoit à nouveau de faire cavalier seul avec de nouveaux téléphones.

Même s’il le fait, cependant, il ne semble pas possible qu’il se rapproche à nouveau de la domination des smartphones qu’il avait autrefois.