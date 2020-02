Les tests iOS de Microsoft Project xCloud commencent par «Halo: The Master Chief Collection»

Le service de streaming de jeux Project xCloud de Microsoft arrive sur iPhone et iPad dans un aperçu TestFlight à disponibilité limitée.

Project xCloud est le service de jeux en nuage Xbox de Microsoft, qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux Xbox sur leurs smartphones. Les jeux sont diffusés depuis les centres de cloud computing Azure de Microsoft. Le service est disponible pour les tests publics sur Android depuis la fin de 2019, où il héberge 50 jeux pour les testeurs.

Le major Nelson de Microsoft a annoncé que le service arriverait sur iOS et que Microsoft a commencé à ouvrir un TestFlight iOS pour le service, où les joueurs pourront essayer Halo: The Master Chief Collection.

Actuellement, le TestFlight est uniquement ouvert à ceux qui vivent aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada en ce moment. De plus, contrairement à l’application Xbox Game Streaming sur Android, iOS TestFlight est uniquement pour Project xCloud et ne contient pas de streaming console Xbox.

Le test a également une portée extrêmement limitée. Seuls 10 000 testeurs seront invités à participer à la première série de tests. Les invitations sont envoyées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les participants peuvent également être retirés du programme, donc Microsoft suggère que même si la file d’attente est actuellement pleine, les aspirants testeurs devraient postuler pour des tours ultérieurs.

Pour postuler au test, les participants doivent répondre aux exigences suivantes:

Un compte Microsoft actif lié à votre gamertag Xbox

Un iPhone ou iPad sous iOS 13

Bluetooth version 4.0

Une manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth

Données Wi-Fi ou mobiles prenant en charge une bande passante de 10 Mbps vers le bas

Les utilisateurs peuvent se rendre sur le site d’inscription Project xCloud, où ils peuvent s’inscrire au TestFlight.

Actuellement, on sait peu de choses sur les prix de Project xCloud ou la date de lancement officiel. Cette fois-ci, Microsoft a clairement indiqué qu’il recherchait des testeurs enthousiastes pour aider à apporter le service à l’iPhone et à l’iPad.