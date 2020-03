Les touches tactiles du MacBook Pro pourraient fonctionner ensemble comme un trackpad

Un futur clavier pour Mac pourrait proposer des touches tactiles au-dessus des commutateurs mécaniques, une fonctionnalité qui pourrait transformer la surface du clavier en un trackpad simulé.

La conception du MacBook Pro et des autres ordinateurs portables repose sur l’existence d’un pavé tactile et d’un clavier séparés, offrant deux surfaces d’entrée distinctes pour la saisie et le déplacement d’un curseur. Bien qu’il soit possible de contrôler le curseur par d’autres moyens, par exemple en connectant une souris ou en utilisant un écran tactile dans certains ordinateurs portables, le trackpad est devenu un pilier des conceptions d’ordinateurs portables standard.

Le trackpad, comme les écrans tactiles et les souris, présente l’inconvénient pour les utilisateurs de tirer les mains relativement loin du clavier pour interagir avec le curseur. Cela peut réduire l’efficacité de la frappe de l’utilisateur, ralentir sa vitesse de frappe pour gérer l’interaction et éventuellement briser sa concentration pendant une courte période.

Dans un brevet accordé à Apple mardi par le U.S.Patent and Trademark Office, intitulé “Touch sensitive mechanical keyboard”, Apple propose l’utilisation d’un clavier mécanique équipé d’une surface tactile. Le haut de chaque touche du clavier serait capable de reconnaître les mouvements de la main et des doigts, qui pourraient être interprétés en mouvements de curseur sur un écran Mac connecté.

Une illustration de l’emplacement des touches tactiles sur un clavier Apple typique

En faisant du clavier lui-même une surface tactile, cela permettrait à l’utilisateur de déplacer le curseur sans bouger la main du tout. Il serait possible qu’un simple geste de la main ou un mouvement du doigt sur une touche soit suffisant pour l’interaction requise, sans avoir besoin de passer du temps à éloigner les mains et à les remettre sur le clavier.

Dans le concept d’Apple, les capuchons de touches présenteraient un groupe de capteurs capacitifs près de la surface, afin de lire la pression et les mouvements. Des mouvements plus importants seraient effectués en interprétant un mouvement qui part d’un capuchon de touche et sur un voisin voisin, qui peut continuer vers les clés voisines suivantes.

Le clavier a deux modes différents, ce qui lui permet d’être utilisé pour taper ou comme trackpad. En appuyant sur des combinaisons arbitraires de touches ou en détectant le mouvement d’un utilisateur comme souhaitant utiliser la fonctionnalité tactile, le clavier peut basculer entre les deux modes.

En appuyant sur une combinaison de touches d’une main, l’autre pourrait utiliser le clavier comme un pavé tactile

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet auprès de l’USPTO sur une base hebdomadaire, mais si l’existence d’un brevet indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement de l’entreprise, elle ne garantit pas que le concept fera son chemin dans un futur produit ou service.

Le seul inventeur de l’invention est John Greer Elias. Les recherches sur Justia révèlent qu’Elias est connecté à un grand nombre de brevets Apple, avec des dépôts couvrant la fonctionnalité multitouch pour les écrans tactiles, les mouvements de vol stationnaire, les capteurs magnétiques et même les gants VR.

Le brevet a une histoire intéressante, car il a été déposé à l’origine le 12 décembre 2008, ce qui signifie qu’il a fallu plus de 11 ans pour passer de la demande au brevet. Pendant ce temps, Elias a travaillé avec Steven J. Martisauskas sur le même “Fusion Keyboard”, qui diffère par sa capacité à détecter la dépression des touches individuelles, ainsi que leurs capacités tactiles.

Le brevet du clavier Fusion a eu un délai d’exécution beaucoup plus rapide à l’USPTO, ayant été déposé en 2011 et accordé en 2015.

Apple a également étudié le recours à de nouveaux mécanismes pour rendre le clavier plus mince, des claviers sans touches utilisant un retour haptique, des commutateurs de clavier optique et l’utilisation d’un panneau OLED comme deuxième écran qui se double d’un clavier. Apple a également envisagé d’activer les accessoires de clavier pour un iPad pour transmettre les pressions de touches via l’écran tactile et d’ajouter des écrans au trackpad et au clavier.