Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent surveiller la réponse de leur corps au COVID-19, grippe avec l’application Cardiogram

Les propriétaires d’Apple Watch peuvent désormais surveiller leur réponse aux symptômes d’infections comme COVID-19 ou la grippe en utilisant rien de plus que le moniteur de fréquence cardiaque du portable, grâce à une nouvelle fonctionnalité introduite par l’application de santé cardiaque Cardiogram.

Cardiogram lance une nouvelle fonctionnalité qui pourrait permettre aux utilisateurs de surveiller la façon dont leur corps réagit à la maladie.

Le cardiogramme est connu pour son intégration étroite de watchOS et HealthKit, ainsi que pour sa participation à une poignée d’études de recherche comme l’Université de Californie, Health eHeart Study de San Francisco. Maintenant, les développeurs de Cardiogram espèrent que les données produites par leur application pourraient être utiles au milieu de la pandémie de coronavirus.

La fréquence cardiaque au repos et au sommeil du corps peut être très différente lorsque le corps combat une infection comme COVID-19. À partir de jeudi, Cardiogram présente une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de repérer et de suivre facilement ces différences de fréquence cardiaque avec leur Apple Watch, en leur donnant plus de données pour surveiller leur maladie.

“La nouvelle fonctionnalité Sleeping BPM de Cardiogram peut aider les utilisateurs à mieux comprendre comment leur corps réagit aux symptômes de la grippe ou d’autres maladies, y compris COVID-19”, a déclaré Johnson Hsieh, co-fondateur de Cardiogram.

Lorsque vous êtes malade, les cellules de votre système immunitaire libèrent de petites protéines appelées histamines, qui provoquent une inflammation et une expansion des vaisseaux sanguins. Ce processus envoie des signaux à votre cerveau pour augmenter votre fréquence cardiaque et la quantité de sang envoyée dans les régions enflammées.

Ce type de fréquence cardiaque élevée pendant les périodes d’infection ou de fièvre est le plus notable pendant le sommeil, a déclaré Hsieh. Par conséquent, la nouvelle fonctionnalité pourrait offrir un aperçu de la façon dont le corps d’un utilisateur réagit à une maladie.

Données de l’application Cardiogram de Johnson Hsieh, montrant les différences entre le sommeil en bonne santé et la maladie.

L’équipe met en garde contre le fait que Sleeping BPM n’est pas destiné à diagnostiquer la grippe ou le COVID-19, et ne doit pas être utilisé en remplacement des tests et outils de diagnostic médical. Il existe également des conditions non liées ou des événements de routine qui peuvent provoquer une fréquence cardiaque élevée.

“Au lieu de cela, nous fournissons aux utilisateurs un outil supplémentaire pour devenir plus conscients de la façon dont les symptômes pseudo-grippaux peuvent affecter leur corps à travers leurs modèles de fréquence cardiaque”, a déclaré Hsieh.

Cardiogram affirme que sa fonctionnalité est unique car elle s’intègre à d’autres données pour aider les utilisateurs à contextualiser et interpréter les données. De nombreux utilisateurs de Cardiogram ont également des problèmes cardiaques existants, ce qui peut les exposer à un risque beaucoup plus élevé de développer de graves complications de virus comme la grippe ou le COVID-19.

Bien sûr, cette fonctionnalité obligera les utilisateurs à porter Apple Watch, ou un autre accessoire de surveillance cardiaque compatible, pendant le sommeil. Cela réduit probablement le temps que les utilisateurs chargent généralement leur portable, mais pourrait toujours être utile pour ceux qui participent à une distanciation sociale ou qui sont déjà malades.

La fonction Sleeping BPM est une mise à niveau gratuite de l’application Cardiogram, qui est également gratuite. Pour les utilisateurs qui souhaitent surveiller à distance leurs proches ou exporter des données vers leurs médecins, l’application propose également un abonnement premium pour 25 $ par jour.