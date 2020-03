Les ventes d’iPhone chinois sont un problème temporaire, alors que Wedbush prévoit la normalité

Selon Daniel Ives de Wedbush, les ventes d’iPhone d’Apple ont considérablement baissé en Chine au dernier trimestre, mais la capacité d’Apple à ramener la chaîne d’approvisionnement à la normale revêt une plus grande importance pour les investisseurs.

L’épidémie continue de coronavirus en Chine a causé des problèmes considérables pour les expéditions d’Apple d’iPhones en Chine, ont révélé aujourd’hui des chiffres publiés par la Chinese Academy of Information and Communications Technology. Les livraisons de l’iPhone en février étaient d’environ 500 000 unités pour le mois, moins de la moitié des 1,27 million d’unités enregistrées un an auparavant.

En ce qui concerne le marché des smartphones en Chine en général, les ventes ont baissé de 55% en glissement annuel, ce qui oblige Apple à réduire ses ventes plus que le marché en général.

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Ives suggère que les chiffres sont des chiffres “apocalyptiques” qui sont compréhensibles pour le moment, étant donné le “verrouillage essentiel” de la Chine pour le mois. Cela comprenait les fermetures d’Apple Store et la pression sur la chaîne d’approvisionnement alors que COVID-19 frappait le pays, selon Apple, mais qui devrait changer dans les mois à venir.

“Bien que ce soit une période très nerveuse pour les consommateurs, les entreprises, les investisseurs, etc., nous avertissons que la demande chinoise au cours du trimestre de mars n’est pas la tendance, mais un” événement de choc “qui, selon nous, sera de courte durée à mesure que les tendances normalisées de la demande d’iPhone commenceront. de s’implanter en 2H en Chine et dans le monde “, écrit Ives.

“Cook et Apple, lorsqu’ils ont retiré les directives de mars du mois dernier, préfiguraient ces types de chiffres et parlaient des dommages à court terme causés en Chine au cours des six dernières semaines en raison du coronavirus et de son impact sur la demande des consommateurs dans tous les domaines”, a déclaré Ives. a continué. “Désormais, tous les regards sont tournés vers la normalisation de la chaîne d’approvisionnement d’ici fin avril / début mai et pour essayer de mieux comprendre la trajectoire de la demande en Chine au cours des prochains trimestres.”

Ives fait référence à une annonce du 17 février, quand Apple a admis des problèmes de production et d’autres effets liés aux coronavirus qui lui feraient manquer ses indications trimestrielles. Ses prévisions de revenus antérieures, comprises entre 63 et 67 milliards de dollars, étaient elles-mêmes plus larges que la normale, en raison de la nouvelle épidémie.

Malgré les craintes des dommages potentiels que le coronavirus pourrait causer aux revenus d’Apple, le PDG Tim Cook a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une “condition temporaire” pour l’entreprise. Dans une interview du 28 février, Cook a qualifié Apple de “fondamentalement solide” et suffisamment résistant pour résister au virus, comme il l’a fait avec d’autres événements mondiaux majeurs.

Dans la note de lundi, Ives pense que “l’iPhone 12” présentera une “opportunité de mise à niveau massive” pour que les gens passent à la 5G. Il prévoit des expéditions pour toute l’année 2021 de l’ordre de 215 millions à 220 millions d’unités.

En réponse à la vente actuelle des actions, elle-même causée en grande partie par les craintes des investisseurs à l’égard du coronavirus, Ives est pragmatique, encourageant les investisseurs à “prendre une profonde respiration et à se concentrer sur les gagnants de la technologie pour les 5 à 10 prochaines années, y compris Apple Front et centre.”

De la fermeture des marchés vendredi vendredi jusqu’à la réouverture de lundi, Apple a perdu plus de 97 milliards de dollars de sa valeur, le cours de l’action ayant chuté de plus de 20 dollars dans les échanges intersessions. Les transactions faisaient partie d’un schéma plus large observé par d’autres sociétés et ont conduit à l’arrêt des échanges aux États-Unis peu après l’ouverture des marchés.

Coronavirus et Apple en Chine

Ives continue d’affirmer qu’un “scénario de base” pour la reprise d’Apple en Chine est bientôt. Ives s’attend toujours à ce que la chaîne d’approvisionnement commence à tirer sur tous les cylindres fin avril ou début mai. En supposant que le calendrier soit respecté, Ives ne voit aucun retard de plus de quelques semaines pour le “iPhone 12” 5G par rapport aux fenêtres de lancement des années précédentes, et une reprise de la demande d’iPhone en Chine au cours des trimestres de juin et septembre avec seulement destruction limitée de la demande.

Une reprise antérieure, comme Foxconn l’avait prédit mardi matin, Ives considère toujours le meilleur scénario. Cela ne signifierait aucun retard pour la période de lancement de “l’iPhone 12” et aucune destruction de la demande à proprement parler en Chine.

Actions Apple d’une valeur de 400 $ par action à long terme

Étant donné le principe de base d’un «super cycle» 5G, Ives maintient un objectif de prix de 400 $ pour Apple.

Pour atteindre l’évaluation de 400 $ qu’Ives avait prédit pour la première fois le 14 janvier et établie comme son objectif le 24 janvier, Ives prend un multiple de 9,8x pour les services, ce segment d’activité valant environ 585 milliards de dollars, et donne au reste du matériel Apple un 5,2x multiples, avec une valeur d’environ 1,2 billion de dollars.