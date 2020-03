Les voix de Siri pourraient être personnalisables par les développeurs dans iOS 14

Apple pourrait permettre aux développeurs d’ajouter leurs propres synthétiseurs vocaux dans iOS lui-même, selon une rumeur, ouvrant la possibilité aux utilisateurs d’installer des voix personnalisées qui pourraient affecter la façon dont Siri sonnerait sur un iPhone ou un iPad à l’avenir.

Jusqu’à présent, Apple a limité Siri à utiliser les voix qu’il a produites, les utilisateurs pouvant varier la voix principalement en fonction du sexe et de l’accent. Bien que les développeurs puissent ajouter la synthèse vocale à leurs propres applications, il n’est actuellement pas possible pour un développeur d’affecter directement la voix de Siri.

Un framework de développeur entrant appelé “VoiceProvider” peut changer la situation, donnant aux développeurs un moyen de créer des extensions de synthétiseur vocal. Proposés dans le cadre des applications de l’App Store, les synthétiseurs pourraient potentiellement utiliser le framework pour permettre à la parole pilotée par le système de fonctionner via la version tierce.

Le changement pourrait offrir un certain nombre d’avantages, tels que le passage de la voix par défaut à une version qui peut gérer les langues et les dialectes non actuellement pris en charge par Siri, rapporte MacRumors. Il y a aussi la possibilité d’apporter des changements en gros à la voix de Siri, en lui donnant une voix de célébrité, par exemple.

Il est affirmé que le cadre en est aux premiers stades de développement, mais il peut apparaître sous une forme sous iOS 14. Bien qu’il puisse être plausible qu’une API soit créée pour d’autres plates-formes, comme le HomePod, il n’est pas clair si cela se produira en même temps, le cas échéant.

Le rapport fait suite à un certain nombre d’autres “fuites” de mars liées à iOS 14, qui incluent des allégations concernant une application de démonstration d’entraînement, des mises à niveau de Messages et une prise en charge améliorée de la souris dans iPadOS 14.