LG lance le déploiement de la gamme NanoCell TV 2020 avec HomeKit et AirPlay 2

LG partage maintenant les informations de prix et de disponibilité pour sa gamme de téléviseurs NanoCell 4K et 8K 2020 qui incluent la prise en charge de HomeKit ainsi que d’AirPlay 2.

Le nouveau téléviseur NanoCell de LG

Les nouveaux téléviseurs ont fait leurs débuts au CES 2020 et présentent des tailles comprises entre 49 pouces et 86 pouces. La technologie NanoCell reproduit la couleur en utilisant une couche d’un nanomètre de particules qui filtrent les impuretés résultant en une “couleur naturelle et réaliste” selon LG, qui sont plus précises même lorsqu’elles sont vues sous de grands angles.

D’importance pour les utilisateurs d’Apple, ces ensembles prendront en charge AirPlay 2 et la plate-forme de maison intelligente HomeKit. AirPlay 2 permet aux utilisateurs de diffuser à la fois du son et de la vidéo sur le téléviseur à partir de leur iPhone, iPad ou Mac et du son de HomePod. Avec HomeKit, les utilisateurs peuvent contrôler le téléviseur avec Siri, ainsi qu’avec l’application Remote et dans l’application Home sur leur iPhone et iPad.

Les appareils audio HomeKit peuvent également être inclus dans des scènes d’automatisation telles qu’une scène «bonne nuit» éteignant le téléviseur tout en éteignant les lumières et en fermant les stores. Un autre cas d’utilisation est que votre scène “d’entraînement” pourrait commencer à lire votre liste de lecture d’entraînement de haute intensité sur le téléviseur.

Outre HomeKit et AirPlay 2, les téléviseurs basés sur webOS prennent également en charge Google Assistant et Amazon Alexa, l’application Apple TV autonome, Disney +, Netflix, LG Channels et Movies Anywhere.

Le modèle phare de la gamme est le téléviseur 86K 86NANO90UNA de 86 pouces, qui est maintenant disponible pour 3299 $. Cet ensemble dépasse également les exigences établies par la Consumer Technology Association pour les ensembles 8K, ce qui lui permet d’être le premier à utiliser les marquages ​​CTA 8K Ultra HD.

À part la série Nano81, tous les téléviseurs 4K NanoCell 4K de LG sont alimentés par le processeur intelligent Alpha 7 Gen 3 et les modèles Nano99 8K utilisent le processeur AI Alpha 9 gen 3 8K. Tous prennent en charge Dolby Vision ainsi que Dolby Atmos, à l’exception de la gamme Nano81 qui est limitée à HDR 10 et HLG.

Certains modèles sont disponibles dès maintenant. La plupart des autres seront déployés plus tard en avril et en mai, avec le 75NANO85UNA de 75 pouces qui atterrira en septembre.