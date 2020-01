L’humidificateur compatible Vocolinc Flowerbud HomeKit fonctionne mieux comme diffuseur

Le Vocolinc Flowerbud est le seul humidificateur compatible HomeKit qui peut également agir comme un diffuseur intelligent, bien qu’il fasse le dernier beaucoup mieux que le premier.

Diffuseur HomeBit Flowerbud de Vocolinc

Si vous deviez vous aventurer sur le micro-site d’accessoires HomeKit d’Apple qui répertorie tous les accessoires HomeKit sur le marché, vous ne verrez qu’un seul appareil répertorié pour les humidificateurs: le Vocolinc Flowerbud. Bien qu’il puisse techniquement agir comme un humidificateur, il s’agit plus particulièrement d’un diffuseur HomeKit.

Il peut être timide pour un véritable humidificateur, mais ne comptez pas encore cet appareil aux formes étranges. Il peut encore très bien servir un but dans votre maison.

Conception

Le Flowerbud Vocolinc est un appareil intéressant. Il est grand et sinueux, et peut dépasser lorsqu’il est placé dans votre maison.

Remplissage du réservoir d’eau du bouton de fleur Vocolinc

Il y a une partie de base qui agit comme un bassin pour l’eau avec ou sans huiles essentielles qui abrite également une lumière LED. Ensuite, il y a la partie supérieure qui repose sur elle comme un chapeau, qui agit comme un diffuseur pour la lumière ainsi qu’un tunnel pour l’eau diffusée à traverser.

Contrôles physiques à l’avant du bouton de fleur Vocolinc

Sur le devant se trouvent deux boutons pour allumer ou éteindre la lumière (ainsi que pour changer la couleur) et pour contrôler la brume (ainsi que la minuterie de sommeil). Sinon, il y a un câble d’alimentation qui se connecte en dessous. Vocolinc comprend également une petite tasse d’eau pour faciliter également le remplissage de l’appareil.

Comme humidificateur

Apple classe le Vocolinc Flowerbud comme humidificateur, bien que Vocolinc lui-même vante principalement sa capacité de diffuseur avant tout. Après les tests, il est facile de comprendre pourquoi.

Alors que nous sommes dans les angoisses de l’hiver, ma maison est exceptionnellement sèche. J’ai dû me tourner trop souvent vers un humidificateur pour le rendre plus confortable et éviter des problèmes comme la peau sèche. Sans aucune option HomeKit officielle sur le marché, je devais simplement utiliser une prise intelligente pour un humidificateur “stupide” standard pour le contrôle.

Quand j’ai vu le bouton de fleur Vocolinc, j’ai été intrigué par la façon dont cela pouvait aider. J’ai installé l’appareil dans notre chambre, l’ai rempli d’eau et j’ai surveillé le niveau d’humidité de mon Eve Degree qui a été placé à proximité.

Après un court laps de temps, j’ai remarqué que le niveau d’humidité dans la pièce augmentait, mais pas du tout. Notre chambre assez petite est passée de 37% d’humidité à 41% d’humidité en environ une heure.

L’humidité intérieure typique devrait être de 40 à 50%, donc techniquement cela nous a mis dans la fenêtre, mais à peine. C’était également à proximité du Flowerbud. De l’autre côté de la chambre, les effets n’étaient pas aussi visibles.

Vocolinc dit qu’en tant qu’humidificateur, il fonctionne mieux dans les pièces de moins de 400 pieds carrés. Notre chambre est qualifiée pour cela, mais elle semble encore insuffisante. Si vous achetez cela avec la seule intention d’un humidificateur, je me pencherais peut-être vers une unité autonome plus grande et la doter d’une prise intelligente HomeKit.

Comme diffuseur

En ce qui concerne un diffuseur, cependant, les choses étaient bien mieux. Nous avons pu ajouter des huiles essentielles au Flowerbud pour ajouter des aromatiques à notre maison.

Vocolinc Flowerbud sur une étagère

Flowerbud peut fonctionner sur une minuterie, vous pouvez donc avoir une bonne scène du matin qui vous réveillera avec la lumière naturelle ainsi que des odeurs parfumées pour vous dynamiser pour la journée. Nous l’avons beaucoup apprécié lors de notre test.

Il s’agit d’un diffuseur froid, ce qui signifie que l’air qui sort du haut est une brume froide plutôt que de la vapeur chaude.

Lorsque nous comparons cela à d’autres diffuseurs, nous prenons cela en un clin d’œil. Il aide, cependant légèrement, avec l’humidité en même temps qu’il agit comme un diffuseur et a même une lumière réglable pour l’ambiance.

Le tout peut être contrôlé via Siri, HomeKit ou automatisé avec des scènes et des déclencheurs.

Compatible avec HomeKit

Configuration du bouton floral Vocolinc dans Apple HomeKit

Ce qui est vraiment unique dans le Vocolinc Flowerbud, c’est sa connectivité HomeKit. Comme mentionné, cela vous permet de contrôler l’appareil depuis votre iPhone, Apple Watch, iPad ou en utilisant votre voix à la Siri.

Contrôle de l’humidificateur dans l’application Apple’s Home

Comme cela ne correspond pas entièrement à un “humidificateur”, cela rend les choses difficiles dans l’application Home. L’application Home vous permet de définir le niveau d’humidité souhaité, mais le Flowerbud ne peut pas détecter les niveaux d’humidité.

Vous définissez donc le niveau souhaité à 100%, mais vous devez toujours vous assurer d’appuyer sur le bouton d’alimentation pour l’activer. Pendant un moment, cela peut être un peu déroutant.

Plus de confusion survient avec le nom. Même si cela est commercialisé comme un diffuseur, si vous demandez à Siri d’éteindre le diffuseur, elle ne saura pas ce que vous voulez dire. Vous devez être sûr de l’appeler un humidificateur même si vous ne l’utilisez pas pour cette capacité.

Le moyen le plus simple de contourner ce problème est de simplement le nommer à l’intérieur de HomeKit comme “diffuseur” et désormais il sera reconnu par cette épithète.

La lumière et l’humidificateur peuvent être contrôlés indépendamment de l’application Home, y compris le choix de la couleur de la lumière.

Contrôle de la lumière LED à l’intérieur du bouton de fleur Vocolinc via HomeKit

Grâce à HomeKit, il existe de nombreuses applications différentes du Flowerbud. Par exemple, associé à un capteur environnemental comme le degré Eve, vous pouvez activer ou désactiver l’humidificateur en fonction du niveau d’humidité, ou allumer le diffuseur si la qualité de l’air est faible. Il peut être programmé pour s’allumer et s’éteindre à différents moments de la journée et peut s’éteindre automatiquement avec une minuterie de sommeil.

Il existe bien sûr de nombreuses autres options également.

Devriez-vous acheter le bouton de fleur Vocolinc?

Si vous voulez un humidificateur compatible HomeKit seul, cherchez ailleurs. Cependant, si vous aimez l’approche à multiples facettes du Flowerbud entre l’humidificateur, le diffuseur et la lumière, cet appareil est une chose sûre.

Vocolinc Flowerbud Box

Lors de nos tests, il a été fiable, sensible à nos demandes et a été un ajout bienvenu à notre configuration home et HomeKit.

Avantages

Agit comme un diffuseur, un humidificateur et une lumière

Compatible avec HomeKit pour un contrôle, une planification et une automatisation faciles

Configuration et utilisation faciles

Grand diffuseur

Fonctionne également avec Alexa et Google Assistant

Les inconvénients

Difuser n’est pas une vraie catégorie HomeKit

Le contrôle de l’humidificateur peut être déroutant au premier essai

L’humidificateur n’est pas très solide ou ne fonctionne pas dans les grandes pièces

Design polarisant

Évaluation: 3.5 sur 5

Où acheter

Le diffuseur d’arôme intelligent Wi-Fi de Vocolinc est disponible sur Amazon pour 49,99 $.