L’icône Beats ‘Powerbeats 4’ mélange les modèles Powerbeats Pro et Powerbeats 3

Une icône d’un écouteur Beats non annoncé a fuité, apparaissant dans la mise à jour iOS 13.3.1 publiée mardi, avec l’image de ce qui est censé être le “Powerbeats 4” indiquant que les accessoires audio auront le même design que le Powerbeats Pro, mais les deux écouteurs seront connectés ensemble par un câble.

Beats Powerbeats 3

Les “Powerbeats 4” ont d’abord été révélés comme étant en cours dans le cadre du code inclus dans iOS 13.3, révélant non seulement le nom du produit non annoncé, mais également son support pour les commandes mains libres “Hey Siri”. Il est probable que le “Powerbeats 4” aura une fonctionnalité similaire à celle du Powerbeats Pro, mais dans une conception légèrement différente.

L’icône dans iOS 13.3.1 représente un écouteur qui est un croisement entre les conceptions du Powerbeats 3 et du Powerbeats Pro. Bien qu’il ait le même contour d’oreille et le même corps incliné que le Powerbeats Pro, l’image rapportée pour la première fois par Macrumors montre l’ajout d’un câble descendant de l’écouteur.

L’icône Beats ‘Powerbeats 4’ dans iOS 13.3.1 (via Macrumors)

Bien qu’il ne soit pas clair où le fil se dirige, il est fort probable que le câble soit utilisé pour connecter les deux écouteurs ensemble, comme le nombre d’autres écouteurs Bluetooth conçus.

Bien qu’il ne soit pas complètement sans fil, “Powerbeats 4” conservera probablement de nombreuses fonctionnalités de Powerbeats Pro, y compris l’utilisation de la puce H1 d’Apple, comme suggéré par le support Siri. Cela peut également s’étendre à la possibilité de lire ou de lire des messages à l’utilisateur sans avoir à déverrouiller l’iPhone, ainsi qu’à pouvoir dicter des messages à Siri.

Compte tenu du câble supplémentaire, il est possible que le “Powerbeats 4” fournisse une alternative similaire axée sur la forme physique aux AirPods et AirPods Pro d’Apple, mais à un prix plus respectueux du portefeuille que son compagnon stable.