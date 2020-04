L’image de l’iPhone 12 montre une encoche plus petite et des widgets sur l’écran d’accueil

Une nouvelle image semble représenter «l’iPhone 12» avec une encoche beaucoup plus petite, tout en laissant entendre simultanément que les widgets censés être ajoutés à «iOS 14» pourraient occuper le même espace que plusieurs icônes de l’écran d’accueil.

Encoche sur un iPhone 11 Pro existant

Selon les rumeurs, Apple travaillerait à l’ajout de widgets à iOS, un développement qui permettrait aux utilisateurs de voir plus d’informations en regardant l’écran d’accueil de leur iPhone sans avoir à naviguer vers une autre zone. Dans une image partagée par leaker @choco_bit sur Twitter, les widgets seront apparemment disponibles dans une variété de tailles différentes.

L’image montre des représentations d’icônes sur l’écran d’accueil, mais certaines étant rectangulaires et occupant l’espace de deux icônes, et d’autres étant plus grandes et consommant quatre points d’icônes. Bien que l’image ne spécifie pas ce que sont ces éléments, la réponse la plus probable est qu’ils sont des widgets.

Les rumeurs concernant les widgets dans “iOS 14” ont fait surface dimanche, avec la fonctionnalité prétendument connue en interne sous le nom “Avocat”. Widgets épinglés non aimés tels qu’utilisés dans iPadOS 13, les widgets rumeurs seront repositionnables par l’utilisateur, comme une icône d’application.

La dernière image implique également une autre rumeur, selon laquelle Apple inclurait une encoche plus petite dans les futurs iPhones. Il y a des spéculations sur ce développement depuis juillet 2019, ce qui impliquerait qu’Apple utilise un plus petit réseau de caméras TrueDepth dans l’iPhone 12 pour activer Face ID, et l’image propose une encoche qui représente environ les deux tiers de la taille de l’itération actuelle. .

Comme pour une autre image publiée dimanche par @choco_bit concernant le LiDAR, la source de l’image n’est pas claire. S’ils sont exacts, les sources les plus probables seraient des documents de conception internes ou des ébauches de manuels de service, bien que cela ne puisse pas être vérifié.

Le compte serait exploité par un ancien partenaire de service agréé Apple, qui a également fourni des fuites sur les produits Apple dans le passé.