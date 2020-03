L’impact d’Apple de la distance sociale en 2020

Il y a quelques mois à peine, Apple se préparait à grimper sur les épaules gigantesques de son lancement à succès de l’iPhone 11 pour offrir une autre mise à niveau annuelle massive à ses Mac, iPads, appareils audio, appareils portables et au nouvel iPhone 12 à venir. à un arrêt d’une manière sans précédent. Voici comment Apple peut avoir l’impact le plus positif possible en cette année de distanciation sociale.

Théâtre Steve Jobs à Apple Park

Les choses sont devenues réelles 2020 tout d’un coup

J’ai d’abord commencé à écrire un article sur les plus gros défauts d’Apple qu’il fallait résoudre cette année: les problèmes résolubles que la société devait corriger pour améliorer considérablement ses offres actuelles au-delà de la sortie de nouvelles technologies telles que la réalité augmentée améliorée par LIDAR, les AirTags Ultrawideband, la nouvelle caméra capteurs et objectifs, et toutes les autres améliorations attendues de son logiciel OS.

Ma liste de correctifs nécessaires et livrables en 2020 comprenait des choses comme Apple travaillant à réorganiser radicalement ses outils linguistiques pour corriger les erreurs de plus en plus flagrantes et frustrantes dans la correction automatique de QuickType – qui semble être passée de presque magique à un obstacle gênant au cours des dernières années. Ma liste de bords rugueux variait des éléments de la photographie informatique à iCloud à rechercher et de Siri à AirPlay 2 minuties.

Au lieu de cela, les grands problèmes de 2020 ont atterri avec un bruit sourd qui a fait que mes divers griefs semblent carrément mesquins. En plus de cela, je suis tombé malade et j’ai boité en ressentant au moins un avant-goût de la misère et de l’écrasement de tomber malade tout en étant isolé. Pour les personnes qui sont beaucoup plus gravement malades ou pour qui l’isolement est encore plus dévastateur pour leur sécurité économique, la liste de souhaits pour ce qui semble être l’orchestrateur le plus compétent au monde des chaînes d’approvisionnement et du développement de produits a radicalement changé.

Les journalistes ont critiqué Apple pour son caractère opérationnel et mondial

Remarquablement, Apple semble déjà s’être positionné de manière experte pour faire face à la crise du COVID-19 bien avant que quiconque ne conçoive une pandémie mondiale se produisant cette année. Malgré la protestation méprisante d’un troupeau de chroniqueurs sans connaissance qui ont passé 2019 à hocher la tête à l’idée absolument stupide qu’Apple a malheureusement perdu la magie scintillante de Steve Jobs et Jonny Ive sous le règne “ennuyeusement opérationnel” de Tim Cook, le la réalité a été très différente.

La prévoyance opérationnelle de Cook dans la construction d’une chaîne d’approvisionnement mondiale en partenariat avec les leaders les plus compétents de la fabrication et de l’assemblage, allant de TSMC à Foxconn, a abouti à une structure agile, flexible et extrêmement puissante qui peut littéralement construire n’importe quoi, plus rapidement, mieux et plus fort. que n’importe quelle «usine en Amérique» imaginée ou toute autre usine imaginée située dans un foyer populiste de suprématie nationaliste trop confiante, enracinée dans un glorieux passé industriel qui n’existe plus.

L’année dernière, le Wall Street Journal a étrangement déploré qu’Apple se concentre trop sur les opérations mondiales

Après avoir décrié Apple pour avoir été désespérément coincé en Chine plutôt que de construire de manière fiable “à la maison”, les tables se sont tournées vers les opinions faciles des blogueurs du Wall Street Journal, révélant plutôt que la chaîne d’approvisionnement mondiale et le réseau de production d’Apple en Asie sont déjà presque de retour à normal, alors que les États-Unis ne commencent que récemment leur dévolution vers le chaos absolu, complètement non préparés à une crise pandémique.

Les magasins de détail d’Apple en Chine ouvrent déjà bien avant la réouverture progressive prévue pour l’avenir de ses sites en dehors de la Chine. Malgré les plans de sondage ambitieux d’Apple, cela pourrait prendre beaucoup de temps à se produire dans des endroits comme New York, où les interruptions de COVID-19 paralysent la vie normale et continueront clairement pendant une période de temps inconnue et prolongée. Pourtant, il convient de noter qu’Apple évolue de manière ambitieuse, mais aussi prudente, plutôt que de simplement imputer ses problèmes à un pays qui est encore profondément divisé sur le fait que la pandémie mondiale soit en réalité un canular ou non, et si les médecins savent vraiment ce qu’ils font ou non, ou si les gens devraient se soigner eux-mêmes avec de l’argent colloïdal et des produits chimiques pour aquarium.

Vision 2020 d’Apple pour la santé

De plus, Apple a déjà démontré sa musculature de chaîne d’approvisionnement opérationnelle rapide et flexible, en flexion rapide de sa puissance pour produire des équipements de protection individuelle désespérément nécessaires pour les travailleurs de la santé, y compris des millions de masques jetables pour protéger les médecins, les infirmières et les autres travailleurs des soins d’urgence en première ligne. de cette catastrophe.

Cela a certainement aidé Apple à ne pas aborder le secteur des soins de santé pour la première fois. La société travaille en étroite collaboration avec les hôpitaux et les universités depuis des années pour développer ses outils ResearchKit et CareKit, acquérant une compréhension intime des problèmes et des besoins des établissements de santé. Apple a même exploité ses propres cliniques de soins de santé disséminées dans ses différents campus.

Le lien d’Apple avec les soins de santé est si fort, en fait, que Cook a déclaré avec précaution en janvier 2019 que “Si vous effectuez un zoom arrière sur le futur et que vous regardez en arrière et que vous posez la question, quelle a été la plus grande contribution d’Apple à l’humanité?” Ce sera une question de santé. ” Rétrospectivement, cette pensée aurait pu sembler excessive il y a un an. Aujourd’hui, il semble qu’Apple cultive des connaissances approfondies sur les sujets les plus importants pour l’humanité que tous ses critiques de journaux aigris n’ont tout simplement pas appréciés ni même saisis.

Lors de la dernière conférence téléphonique de la société – à l’époque où COVID-19 ne devait poser que des complications à court terme – même le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a fait des commentaires significatifs sur l’exposition et l’influence d’Apple sur les soins de santé en tant qu’industrie, soulignant l’importance d’un impact sur le entreprise avait dans le domaine des soins de santé.

“100% des entreprises du Fortune 500 du secteur des soins de santé utilisent la technologie Apple dans des domaines tels que l’expérience des patients, les communications cliniques et les flux de travail infirmiers”, a déclaré Maestri, “et nous voyons également de plus petites entreprises de ce secteur stimuler l’innovation avec notre technologie et nos applications. . Un exemple est Gauss Surgical, qui utilise CoreML dans iOS pour estimer plus précisément la perte de sang pendant l’accouchement et la chirurgie. Cela aide les cliniciens à disposer d’informations plus complètes et plus à jour sur la nécessité d’une intervention pour un patient, ce qui peut avoir un impact sur les résultats cliniques et les coûts. par exemple, Butterfly Network, une société d’imagerie médicale qui fabrique un appareil à ultrasons portable qui se connecte à l’iPhone ou à l’iPad pour permettre aux cliniciens de prendre des ultrasons n’importe où à un coût considérablement inférieur à celui des autres solutions sur le marché aujourd’hui. “

Il est facile de considérer les soins de santé comme acquis jusqu’à ce que vous arriviez dans une salle d’urgence avec une sorte de condition grave ou de blessure. Pourtant, le modèle commercial d’Apple consistant à fabriquer les meilleurs appareils possibles à grande échelle se prête naturellement à trouver et à résoudre des tâches importantes et d’une valeur vitale: comme nous garder en vie, informés et en sécurité. Le modèle commercial de la plate-forme Android de Google ne fonctionne pas. Il s’efforce de parvenir à une médiocratie à moindre coût pour permettre le suivi à faible coût des comportements des consommateurs afin de diffuser des messages publicitaires commerciaux avec le plus grand profit, sans vraiment se soucier de savoir si ces messages publicitaires sont même vrais ou tout simplement frauduleux et profitables de manière manipulatrice.

Bloomberg, Recode et The Verge ont ignoré la santé pour peindre désespérément une image du retard technique supposé d’Apple pendant des années

C’est pourquoi les succès d’Apple ont été ses derniers iPhones, iPads, Mac, Apple Watch et autres appareils portables, tandis qu’Android a largement alimenté des téléphones bon marché à peine capables d’exécuter des applications importantes ainsi que des microphones WiFi qui n’ont pas fourni suffisamment de valeur aux consommateurs pour garantir quoi que ce soit plus d’un achat d’impulsion de leader de perte de 30 $ de curiosité gadget. Mais quelle approche les critiques des chroniqueurs préconisent-ils sans réserve et de quoi se plaignent-ils sans cesse?

Les chefs aveugles du mépris

Notez que Bloomberg, le Wall Street Journal, le New York Times, etc. n’ont jamais reproché à Apple de ne pas avoir pénétré le marché de la santé de manière significative. Au lieu de cela, ils élaboraient l’idée qu’Apple ne devrait pas être aussi préoccupé par les opérations et devrait plutôt faire exploser les jupes des journalistes à propos de gadgets comme les panneaux OLED pliants et les réseaux mobiles 5G pas encore prêts, deux des facteurs les moins importants dans L’électronique grand public aura de l’importance tout au long de 2019, malgré les infopublicités constantes des agitateurs Apple se demandant pourquoi il n’y avait pas d’iPhone 5G qui pourrait être plié en deux pour le prix premium de 2600 $ ou plus. Ils ont battu ce tambour comme s’ils étaient payés pour le faire.

Souvenez-vous également de la façon dont ces mêmes voix préoccupées ont passé 2018 à s’interroger sur l’échec décevant de l’iPhone X en raison de son coût terriblement élevé à 999 $; ou qui a parlé en 2017 du terrible gâchis qu’était l’Apple TV 4K parce qu’ils n’avaient aucune vision de ce qu’Apple pourrait offrir uniquement en mises à jour logicielles pour sa désormais solide TV + et plate-forme Arcade; ou qui a passé 2016 à se demander à haute voix pourquoi Apple n’avait pas sauté dans le train des casques de réalité virtuelle, le fantasme qui a fini par être le plus grand perdant de cette année.

C’est presque comme si des experts prolifiques anti-Apple comme Tripp Mickle, Joana Stern et Mark Gurman n’avaient aucune idée des choses qu’Apple fait qui sont vraiment importantes, et rien que des préoccupations creuses et ignorantes pour toutes les choses ratées que font les concurrents. Apple évite habilement. La meilleure explication est que ces écrivains chargés de fabriquer des cacophonies méprisantes de plaintes n’ont vraiment aucune idée de ce qui se passe ou de ce qui est important. Ce sont des mercenaires indignés dans une guerre contre la compétence.

Notez également qu’aucun d’entre eux – et incluons tous les groupes d’études de marché – n’avait la moindre vision pour voir où Apple Watch allait au cours des dernières années. Personne n’a vu comment il deviendrait un produit capable de surveiller les accidents et les chutes ou les problèmes cardiaques sous-jacents, ou de jouer un rôle de plus en plus important dans la collecte de données de santé personnelles utiles pour tout, des essais cliniques et des traitements médicaux à l’exercice, l’activité et la mensuration, le tout sans s’appuyant sur une sorte de modèle commercial invasif basé sur la publicité.

Au lieu de cela, ils ont grogné pendant des années sur le fait qu’Apple Watch n’était pas immédiatement un plus grand spectacle de lancement que l’iPhone lui-même, une affirmation étrangement sûre qui a fini par sembler aussi stupide que tout ce qu’ils ont jamais écrit sur la façon dont Apple est terriblement incompétent et totalement dispersé et inefficace. c’est en tant qu’entreprise. Pourquoi Apple ne peut-il pas simplement obtenir un traitement impartial qui implique une critique mesurée et un crédit approprié pour ce qu’il fait? Parce que chacun de ces écrivains et groupes de recherche joue sur les réseaux de publicité Web qui prospèrent sur “l’engagement” scandaleux, où la simple vérité est tout simplement trop ennuyeuse pour vendre des publicités. Suggérez aux lecteurs qu’ils sont intelligents pour être d’accord avec la stupidité d’Apple et qu’ils font la queue pour voir les publicités, juste pour se sentir mieux dans leur peau. Ils sont plus intelligents que Tim Cook! Ils savent tout ce qu’Apple devrait faire, et voici un blogueur qui est d’accord avec eux sur la façon dont ils sont super intelligents, même s’ils n’accomplissent rien de précieux.

Le monde a besoin d’un 2020 plus ennuyeux et compétent

Plutôt que l’indignation constante et l’engagement béat et creux qui maintient tout le monde en colère, cynique et terrifié, ce dont le monde a vraiment besoin, c’est de progrès pratiques, compétents et sans controverse dans le progrès scientifique et la politique fournis par les planificateurs opérationnels ayant des antécédents de réussite. Le jury ne sait toujours pas si cela peut se produire au niveau national, mais Apple, en tant qu’entreprise, montre déjà comment procéder.

Les objectifs d’Apple pour 2020 seront certainement affectés par COVID-19. La WWDC20 a déjà été convertie en format en ligne, et Apple semble avoir lancé son avenir LIDAR pour ARKit instantané, révélant ce qui sera l’une des fonctionnalités de démonstration de l’iPhone 12 de cette année. C’est clairement une autre étape dans la direction de l’augmentation vision par ordinateur, se préparant à passer de l’affichage de l’appareil à l’objectif portable. C’est ce qui est prêt et possible maintenant, et les cadres d’Apple sont sur lesquels les développeurs peuvent s’appuyer maintenant pour se préparer à un avenir encore plus avancé.

Apple a également commencé à utiliser ses plateformes pour attirer l’attention sur des informations fiables dès maintenant. Siri, l’App Store et Apple News proposent tous des conseils d’experts professionnels sur la distance sociale avec le CDC. Les technologies de base d’Apple, notamment iMessage et FaceTime, permettent aux particuliers de se connecter en toute sécurité avec leurs amis, leur famille et leurs collègues de travail tout en pratiquant la distanciation sociale.

La grande poussée d’Apple l’année dernière pour conduire les services, d’Apple Arcade à News +, en passant par TV + et sa plate-forme de chaînes Apple TV, a été largement dénigrée par des têtes parlantes proclamant qu’Apple «pivotait du matériel» et autres bêtises, tout en insistant également sur le fait que Apple était incroyablement derrière Netflix et Roku et toutes les autres fausses comparaisons qu’ils pouvaient jeter. Pourtant, au lieu de cela, Apple a réussi à lancer et à affiner ces offres juste avant d’avoir la «tempête parfaite» d’un public captif: des millions d’utilisateurs sont restés à la maison à la recherche d’actualités, de divertissement, de nouveaux contenus et d’alternatives au câble basé sur la publicité. L’Apple TV n’est pas sans défauts, mais elle est rapidement passée d’un «autre produit» à une manière très souhaitable et de haute qualité de profiter du contenu de n’importe quel service, y compris Netflix, Disney + et d’autres offres.

Arcade est, en particulier, une nouvelle présentation solide pour l’App Store, qui a radicalement transformé le jeu occasionnel de la pelleteuse In-App agaçante en un marché réel et viable pour une gamme créative de différents types de jeux, des titres qui peuvent faire appel à de nouveaux types de les joueurs ainsi que de proposer une large sélection de gameplay classique qui s’étend de l’appareil mobile à la télévision au Mac. Arcade existe à peine depuis plusieurs mois, mais a considérablement amélioré la qualité des jeux que les parents peuvent mettre devant leurs enfants sans avoir à se soucier des problèmes de sécurité ou à appeler une grosse facture de boîtes à butin et de pièces virtuelles. C’est un succès incroyable, livré simplement en identifiant un objectif ambitieux puis en travaillant pour l’atteindre avec les partenaires au développement.

Le monde ne semblait pas comprendre où Apple allait avec Apple Pay et les débuts de l’Apple Card l’année dernière. Mais les deux ont parfaitement positionné l’entreprise pour tirer le meilleur parti d’un nouveau monde où la manipulation de l’argent est un autre risque. Les transactions Tap to Pay, avec des détails directement sur votre téléphone, sont non seulement largement disponibles dans le monde entier, mais les détaillants ont une motivation accrue pour accepter les paiements NFC. De plus, en offrant à ses clients du crédit et un nouveau financement pour iPhone, Apple est en mesure de les aider à se remettre sur pied financièrement, avec une remise de paiement et la possibilité d’acheter ce dont ils ont besoin maintenant. La carte Apple intègre également Apple Business Chat pour le service client, une offre que les critiques d’Apple ont rarement abordée.

Apple Business Chat a intégré Apple Pay, et maintenant l’inverse est vrai

Le lancement d’Apple de macOS Catalina l’automne dernier a été critiqué de manière appropriée pour ses aspérités, mais maintenant que la société a corrigé ses plus gros défauts, la nouvelle version a transformé iTunes en un lot plus cohérent d’applications multimédias et a rendu le matériel existant des utilisateurs plus précieux, comme vu avec iOS Sketch et iPad Sidecar.

Il y a quelques semaines à peine, un éventail d’experts nous racontait comment Apple avait totalement foutu l’iPad au cours de la dernière décennie, échouant dans son multitâche, son support de souris, et bien, tout ce qui n’était pas un “vrai PC”. ” Mais maintenant que la plupart d’entre nous dans les centres de population du monde travaillent à distance en raison de la pandémie de coronavirus, le génie de l’iPad commence à se manifester de manière frappante. Après une décennie de maturation, l’iPad est parfaitement prêt pour l’informatique optimisée à distance et hautement simplifiée nécessaire à l’ère des coronavirus.

À un niveau inférieur, le travail d’Apple dans le silicium hautement intégré a fait d’Apple lui-même le premier producteur de puces mobiles haut de gamme, allant des puces bestiales qui alimentent l’iPad Pro aux puces copilotes qui apportent des fonctionnalités iOS aux Mac modernes. , aux ordinateurs monoblocs qui alimentent l’Apple Watch et au silicium ultra-mince qui pilote les AirPod.

Cette année, alors que nous débutons 2020 coincés à l’intérieur et travaillant en grande partie de manière isolée, le monde devrait s’inspirer des progrès progressifs compétents, extrêmement compétents qu’Apple a constamment réalisés au cours des dernières décennies sous la fanfare restreinte générée par Cook et son équipe de direction. .

Il n’y a pas de bannières extravagantes drapées sur l’idée autrefois commune de salons professionnels vantant un nouveau gadget matériel flashy, ou simplement vantant une marque comme Android ou Windows qui ne signifie vraiment pas la cohérence. Juste les améliorations incrémentielles et scientifiques qui ont permis à Apple de se positionner comme l’entreprise d’électronique grand public la plus compétente au monde.

Apple n’est pas dirigé par une opinion populiste ni alimenté par des engagements d’indignation soigneusement suivis. Il est motivé par la livraison de produits d’une qualité si constante que les gens se présentent pour voter avec leur argent pour faire avancer ce progrès.

C’est quelque chose que nous devons voir dans toutes les facettes de la société, pas seulement des publicités hurlantes qui beuglent des idées creuses de grandeur et ridiculisent les personnes qui réalisent réellement des progrès.