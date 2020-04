L’initiative «Stream Local» d’Apple Music soutiendra les musiciens sud-africains

Apple espère fournir un soutien aux artistes sud-africains pendant la peur et l’incertitude de la pandémie de COVID-19, via Apple Music.

L’Afrique du Sud a vu ses cas de coronavirus augmenter au cours des dernières semaines, avec près de 1900 cas confirmés et 18 décès au moment de la publication. Comme de nombreux autres pays touchés, le pays est soumis à un verrouillage strict pour aider à “aplanir la courbe” ou à limiter la propagation communautaire de COVID-19.

Avec moins de concerts et de concerts, l’industrie de la musique a commencé à voir un impact négatif à tous les niveaux. La nouvelle initiative d’Apple Music devrait offrir un peu d’allégement financier, et servir de moyen d’aider les artistes à atteindre de nouveaux auditeurs via des listes de lecture organisées.

L’initiative, surnommée «Stream Local», doit être lancée le 11 avril et sert à fournir une plate-forme pour la musique sud-africaine, y compris des décors de cartes et des titres récemment sortis. Certains des artistes inclus seront Elaine, Blaq Diamond, Kabza de Small et Ami Faku.

Les listes de lecture qui figureront sur “Stream Local” comprendront, entre autres, Mzansi Hits, Mzansi House, Amapiano Lifestyle, Afrikaanse Treffers et Mzansi Soul, selon Okay Africa.

Tim Cook a annoncé lundi que la société versera 10 millions de dollars au bénéfice “One World: Together at Home”, une collecte de fonds COVID-19 organisée par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé en collaboration avec Lady Gaga.

“One World: Together at Home” présentera des apparitions d’Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.

L’événement devrait être diffusé en direct le 18 avril à 17 h HP.