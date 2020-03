L’inventaire de l’iPhone 11 au détail s’assèche à New York alors que le coronavirus frappe l’approvisionnement

Les détaillants de New York indiquent que les stocks d’Apple iPhone 11 sont tombés à zéro en raison du coronavirus qui limite la chaîne d’approvisionnement.

Le coronavirus peut être identifié avec son anneau de type halo

Alors que la souche COVID-19 du coronavirus continue de se propager à travers le monde, de plus en plus de preuves de ses effets sur les chaînes d’approvisionnement mondiales apparaissent. La majeure partie de la Chine étant toujours en quarantaine et les usines Foxconn fonctionnant toujours à un nombre inférieur à 100%, l’industrie technologique est en train de s’arrêter.

Le New York Post a rapporté que les détaillants de New York étaient à court de stock d’iPhone 11 et que les nouvelles expéditions de téléphones n’incluaient pas du tout le dernier iPhone.

“Nous avons reçu un envoi et il n’y avait pas d’iPhone”, a expliqué un employé du magasin Verizon, “il suffit de retourner les téléphones et les Samsung”.

D’autres détaillants contactés à ce sujet affirment tous que les expéditions sont dans quelques semaines sans véritable ETA. Certains employés ont cependant contredit cela, affirmant que les téléphones étaient gardés en stock dans les entrepôts locaux pour contrôler l’approvisionnement limité pendant la période.

Cas de coronavirus versus décès au 6 mars

Les effets d’une pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement continueront d’avoir un impact sur les ventes quotidiennes de l’iPhone 11 et auront probablement un impact sur la production de nouveaux modèles attendus cet automne, comme l’iPhone 12.

Tim Cook a rendu public les préoccupations entourant le coronavirus et est confiant dans la capacité d’Apple à contourner ces contraintes. Le virus a commencé à toucher les États-Unis au cours de la semaine dernière, créant des annulations massives de conférences annuelles, y compris celles de grandes sociétés comme Amazon et Google. Apple a même poussé ses employés en Californie à commencer à travailler à domicile alors que la menace du virus continue.