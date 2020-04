L’iPad d’Apple domine le chiffre d’affaires des tablettes sur toute l’année 2019

Selon Strategy Analytics, la part d’Apple sur le marché mondial des tablettes a augmenté en 2019, l’iPad ayant obtenu 44% du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année sur la base des seules ventes de processeurs d’application.

L’iPad et l’iPad Pro sont des tablettes extrêmement populaires depuis un certain temps, les tablettes d’Apple étant à plusieurs reprises présentées comme les plus populaires par un certain nombre de sociétés de recherche et d’analystes. Dans le dernier rapport sur le marché mondial des tablettes, les produits d’Apple auraient augmenté leur part de marché sur un marché mondial en croissance lente.

Dans le rapport de Strategy Analytics sur le marché des processeurs d’applications pour tablettes, l’entreprise fait référence au fournisseur de systèmes sur puce ou de processeurs plutôt qu’au producteur final de tablettes. En effet, la comparaison oppose les puces de la série A d’Apple à celles produites par Intel, Qualcomm, MediaTek et Samsung.

Bien que les puces produites par des concurrents soient généralement vendues à différents fournisseurs de tablettes, ou dans le cas de Samsung, utilisées dans ses propres produits ainsi que par d’autres, Apple ne propose pas ses puces de série A pour une utilisation par d’autres fabricants. . En effet, les résultats peuvent potentiellement biaiser en faveur des adversaires d’Apple, car une puce Qualcomm peut être utilisée par plusieurs fournisseurs au lieu d’un seul, comme c’est le cas pour Apple.

Strategy Analytics affirme que le marché du processeur d’applications dans son ensemble a augmenté de 2% d’une année sur l’autre en 2019, atteignant une valeur totale de 1,9 milliard de dollars pour la période. Sur ce total, Apple représente 44% sur toute l’année 2019, une augmentation par rapport à l’année précédente, bien qu’au quatrième trimestre de 2019, la part des revenus d’Apple soit encore plus élevée à 47%.

En comparaison, Qualcomm et Intel ont chacun obtenu 16% de la part de marché annuelle. MediaTek et Samsung constituent le reste des cinq principaux fournisseurs de puces de la liste.

Bien que cette approche se concentre sur la valeur des puces produites et utilisées dans les appareils, elle ne prend pas en compte la quantité de puces produites.

“La tendance à la baisse des expéditions de tablettes continue de représenter un défi pour les fournisseurs de tablettes AP, même si les prix de vente moyens montrent de la vigueur”, a commenté le directeur associé de Strategy Analytics, Sravan Kundojjala.