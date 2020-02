L’iPad d’Apple étend son avance sur le marché mondial grâce à un modèle abordable de 10,2 pouces

Apple a étendu son avance sur le secteur mondial des tablettes au quatrième trimestre 2019, selon de nouvelles statistiques de la firme de recherche IDC, la société engloutissant 36,5% du marché sur une forte demande pour le nouvel iPad de 10,2 pouces.

La dernière variante d’Apple de 10,2 pouces d’Apple, lancée en septembre comme alternative abordable à l’iPad Pro, a représenté 65% des 15,9 millions de livraisons totales d’iPad au cours des trois mois se terminant en décembre, selon IDC.

Le géant de la technologie a maintenu sa position dominante pendant le trimestre important des vacances avec une part de marché de 36,5%, en hausse de 22,7% par rapport à 12,9 millions d’expéditions et une part de 29,6% enregistrée au même trimestre de l’année précédente. Les mesures de l’année entière révèlent des résultats similaires, Apple occupant 34,6% du marché sur les expéditions de 49,9 millions d’iPad, en hausse de 15,2% par rapport à une part de marché de 43,3% sur 43,3 millions d’unités expédiées en 2018.

Le succès d’Apple intervient à mesure que les contrats de l’industrie au sens large. Les livraisons de tablettes en ardoise ont chuté de 79,3% pour atteindre un creux historique au cours du dernier trimestre de 2019, tandis que les livraisons de comprimés en année pleine ont diminué de 1,5% d’une année sur l’autre.

Samsung a suivi Apple au quatrième trimestre avec 7 millions d’unités livrées pour une part de marché de 16,1%, une baisse de 7,4% par rapport à 7,6 millions de livraisons et une part de marché de 17,3% à la même période l’an dernier. Le titan technologique coréen a expédié 21,7 millions d’unités en 2019, en baisse de 7,2% par rapport à l’année précédente.

Huawei et Amazon se sont classés respectivement troisième et quatrième pour des expéditions de 4 millions et 3,3 millions d’unités. Alors que Huawei a connu un léger ralentissement de 2,8% de sa croissance d’une année à l’autre, Amazon a subi un ralentissement massif de 29% au cours de la même période. Malgré des ventes de vacances lamentables, Amazon était la seule entreprise en dehors d’Apple à afficher une croissance au cours d’une année 2019 difficile.

Lenovo a complété le top 5 avec 2,5 millions d’unités expédiées pour conquérir 5,8% du marché au cours du quatrième trimestre, en hausse de 8,3% d’une année sur l’autre. Les ventes sur l’ensemble de l’année ont chuté de 4,3%, passant de 8,8 millions à 8,5 millions, conformément aux tendances de l’industrie.

Apple devrait publier des versions actualisées de l’iPad Pro au premier semestre 2020, des rumeurs suggérant que la plate-forme introduirait un tout nouveau capteur 3D orienté vers l’arrière pour renforcer les applications de réalité augmentée.