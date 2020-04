L’iPad d’Apple revient à 279 $, les AirPods atteignent les prix les plus bas d’Amazon

Le populaire rabais de 50 $ d’Amazon sur l’iPad 10,2 pouces d’Apple est de retour, avec des unités en stock pour 279 $ jusqu’à épuisement des stocks. Le populaire contrat Apple AirPods Pro d’Amazon continue également de fournir le meilleur prix, tandis que les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil chutent à un niveau record de 149,98 $.

L’accord iPad d’Amazon est de retour

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l'année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d'affiliation avec plusieurs de ces détaillants.

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

IPad 10,2 pouces (32 Go, Wi-Fi) Or: 279 $ (50 $ de rabais)

La semaine dernière, au prix de 299 $, Amazon a retiré 20 $ de plus sur l’iPad d’Apple de 32 Go de 10,2 pouces, ramenant le prix à 279 $ et les économies totales à 50 $ de PDSF pour la tablette Wi-Fi.

Ce modèle particulier en gris sidéral (MW742LL / A) (épuisé) Gold offre un support pour le crayon Apple de première génération d’Apple (en stock chez Adorama), ce qui en fait un excellent outil pour les enfants qui apprennent à la maison. Vous pouvez même coupler une PlayStation DualShock 4 ou une manette sans fil Xbox avec elle via Bluetooth pour créer une console de jeu portable pour la famille pour un divertissement supplémentaire. Consultez notre guide sur la façon d’associer un contrôleur à l’iPad d’Apple pour plus de détails.

Et pour encore plus d’offres sur presque tous les modèles d’iPad, y compris les nouveaux iPad Pros 2020, consultez le Guide des prix AppleInsider pour iPad.

Apple AirPods également en vente

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil: 149,98 $ (50 $ de rabais)

Apple AirPods Pro: 234,98 $ (15 $ de rabais)

Apple AirPods 2 et AirPods Pro sont également en vente, le premier atteignant le prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon. Ces écouteurs s’associent de façon transparente avec les Mac, iPad et iPhones actuels, créant un outil facile à utiliser pour faciliter les appels de conférence lorsque vous travaillez à domicile. Selon notre guide des prix AirPods, ces offres offrent les meilleurs prix AirPods Pro disponibles, avec d’autres détaillants vendant les écouteurs sans fil au MSRP.

Consultez notre guide pour en savoir plus sur les AirPods Pro.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel qui offrira non seulement les meilleurs prix Apple sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.