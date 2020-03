L’iPad Pro 2020 d’Apple cloue l’expérience utilisateur

Beaucoup a été écrit sur les nouvelles fonctionnalités de l’iPad Pro 2020. Maintenant que nous les connaissons depuis un certain temps, nous pouvons approfondir pour tester ces améliorations afin de voir exactement comment elles auront un impact sur votre utilisation de la nouvelle tablette professionnelle d’Apple.

L’iPad Pro 11 pouces 2020

RAM accrue

En ce qui concerne la RAM sur les appareils iOS, elle n’est pas aussi cruciale que pour un Mac ou un PC. C’est pourquoi, même si l’iPad Pro est incroyablement capable, il a réussi avec seulement 4 Go de RAM, ou 6 Go de RAM avec la version 1 To.

Pour la gamme de pros 2020, chaque modèle, quelle que soit sa capacité de stockage, est livré avec 6 Go de mémoire à accès aléatoire.

Cette mémoire RAM supplémentaire est agréable, mais ne fera pas grand-chose pour autant. La plupart des utilisateurs, dans leurs tâches quotidiennes, ne vont pas tomber sur le plafond de 4 Go de RAM qui était auparavant là.

Les nouveaux iPad Pros 2020 ont 6 Go de RAM

Cela devient pertinent si vous êtes quelqu’un qui aime charger une pile d’onglets Safari et passer rapidement entre eux ou qui passe constamment entre plusieurs applications différentes à la fois en multitâche. La marge supplémentaire fournie par le 6 Go lui permet de ramener ces onglets et applications sans avoir à les recharger. Le problème le plus courant que les gens rencontrent est que les applications doivent être rechargées lorsqu’elles sont reprises de l’arrière-plan.

Comme expérience rapide, nous avons ouvert un tas d’onglets et d’applications et basculé entre huit consécutifs sans recharger très bien, mais la même expérience a également fonctionné sur notre iPad Pro 2018. Encore une fois, pas beaucoup de différence au jour le jour, mais le 6 Go sera plus utile à l’avenir et avec les futures versions d’iPadOS car il deviendra plus compétent en multitâche.

Objectif ultra large

Commençons par éliminer cela: les gens prennent des photos avec leur iPad. Parfois, il est plus facile de prendre une photo avec votre iPad en main que de sortir un téléphone de votre poche.

La nouvelle bosse de l’appareil photo sur l’iPad Pro 2020

Mis à part la photo décontractée de votre animal de compagnie ou de votre nièce, il existe également de nombreuses applications commerciales et professionnelles pour les caméras sur un iPad. L’objectif ultra-large qui a fait son chemin dans la gamme iPhone 11 en est un autre exemple.

L’appareil photo ultra-large 10MP permet aux utilisateurs de capturer jusqu’à deux fois plus horizontalement dans leurs clichés qu’auparavant. Que ce soit sur un chantier ou en prenant une photo de votre chiot, le point de vue ultra large est idéal.

LiDAR

Représentant Light Distancing and Radar, le scanner LiDAR mesure le temps qu’il faut à la lumière pour rebondir de sa cible, ce qui lui permet d’approximer la distance de la cible. Une fois développé, il peut être utilisé pour créer une représentation 3D solide d’un sujet.

À l’heure actuelle, les développeurs ont juste la première chance d’essayer le système LiDAR, il n’y a donc pas beaucoup de démos réelles en dehors de ce qu’Apple a déjà partagé.

L’application Primer faisant la démonstration de la nouvelle fonctionnalité LiDAR

AppleInsider a parlé à Adam Debreczeni, un développeur derrière l’application Primer qui vous permet de visualiser la peinture, les carreaux et le papier peint directement à l’intérieur de votre maison. Il appelle cela un changeur de jeu et qu’il est “incroyable de voir à quel point il est rapide de ramasser les mailles et les murs”.

Il a partagé avec nous une vidéo (que vous pouvez regarder dans l’intégration ci-dessus) qui a créé un contour maillé d’objets dans une cuisine en temps réel pendant que l’appareil se déplaçait, identifiant même un sac de craquelins Goldfish sur le comptoir et le séparant de manière impressionnante de l’effet de fond.

LiDAR améliore également l’occlusion des personnes, peut bénéficier aux jeux de réalité mixte, et bien plus encore à explorer.

Application de mesure

Test de l’application Measure sur iPad Pro

L’un des effets les plus pratiques du nouveau système LiDAR est une application de mesure remaniée. Nous avons testé la nouvelle application Measure sur l’iPad Pro mis à jour et avons été époustouflés par sa compétence.

Mesurer facilement les coins et les angles identifiant l’application

Nous sommes entrés dans une pièce légèrement étrange, avec un mur à un angle de 45 degrés et beaucoup de choses sur le chemin. Le nouvel iPad Pro a pu identifier facilement les murs, y compris l’angle, et a rapidement mis en évidence les formes de base pour capturer leurs dimensions.

Nous avons regardé notre fenêtre qui était partiellement obscurcie par des illustrations sur le rebord et elle a quand même capté la forme rectangulaire de la fenêtre, l’a mise en évidence, puis l’a enregistrée dans une liste de course à partir de laquelle nous pouvions copier.

Après cela, nous sommes revenus à notre iPad Pro 2018 et il nous a immédiatement demandé de déplacer l’iPad avant de numériser, puis a eu du mal – difficile – à reconnaître les différentes surfaces dans un espace aussi restreint. À un moment donné, en essayant de le mesurer, il est mesuré au milieu de la pièce au lieu de gauche à droite sur le mur. C’était partout, littéralement.

Liste des mesures en cours dans l’application Measure

Cette application récemment remaniée est beaucoup plus utile qu’avant et nous allons certainement nous y fier beaucoup plus que nous ne l’avions été.

A12Z Bionic

Comme nous l’avions supposé avant la sortie de l’iPad Pro, l’A12Z Bionic n’est pas si différent de l’A12X Bionic qui était dans les iPad Pros 2018. C’est à peu près le même processeur mais avec des graphismes plus puissants.

Apple nous a dit à l’avance qu’il avait augmenté les cœurs graphiques à huit, ce qui explique les résultats que nous avons vus dans nos tests Geekbench 5.1.

Notre iPad Pro 2018 a livré environ un score de 1116 monocœur et 4584 multicœur. Le nouveau modèle 2020 a recueilli un 1117 monocœur similaire et un 4653 multicœur. Ce sont des résultats effectivement identiques si vous prenez en compte la variabilité des tests Geekbench.

Un noyau GPU supplémentaire signifie de meilleurs scores graphiques. IPad Pro 2018 (gauche) par rapport à iPad Pro 2020 (droite)

Lorsque nous nous sommes tournés vers le benchmark Geekbench Compute qui teste les performances graphiques Metal, le Pro 2018 a obtenu un 9069 tandis que le nouveau 2020 a tiré un 9616. Ce gain s’explique par l’augmentation des cœurs GPU au sein du A12Z Bionic.

Ce n’est pas un gain énorme, mais il sera bénéfique dans n’importe quelle application graphique. Prenez iMovie comme exemple. Nous avons créé une vidéo 4K de 4 minutes et 39 secondes sur chaque appareil et exporté la vidéo pour la partager. L’iPad Pro 2018 a pris 20,05 secondes pour terminer et l’iPad Pro 2020 n’a pris que 5,12 secondes. Il s’agit d’un gain pratique dans le monde réel.

Wi-Fi 6

Le Wi-Fi 6 est le successeur du 802.11ac. Il est également appelé 802.11ax mais appelé “Wi-Fi 6” dans le but de simplifier le schéma de dénomination pour les consommateurs. Dès le départ, les utilisateurs devraient s’attendre à des améliorations de la vitesse sur un réseau Wi-Fi 6, mais cette évolution ne se limite pas aux seules vitesses.

Pour les appareils mobiles, comme l’iPad Pro et l’iPhone 11, cela peut vous aider à économiser la batterie. Il réduit le temps nécessaire à l’appareil pour s’enregistrer auprès du routeur et réduit la consommation d’énergie. Pour ceux qui ont des réseaux surpeuplés, le Wi-Fi 6 est également bénéfique. Un certain nombre de technologies aident à réduire les problèmes et les ralentissements qui se produisent dans les zones encombrées, ce qui se traduira par – une fois de plus – des vitesses plus élevées et une durée de vie de la batterie plus longue.

Lecture d’AppleInsider sur iPad Pro

Alors que nous parlons du Wi-Fi, les nouveaux iPad Pros sont également équipés de bandes cellulaires encore plus nombreuses. Aux États-Unis, ce n’est peut-être pas drastique, mais les voyageurs fréquents en bénéficieront grandement.

Bien sûr, vous avez besoin d’un routeur Wi-Fi 6 pour profiter de la plupart de ces fonctionnalités, comme l’excellent modèle Velop AX que nous avons examiné. Cela dit, l’inclusion Wi-Fi 6 est une solution d’avenir pour l’appareil.

Stockage de base

Cette fois-ci, Apple a augmenté le stockage de base sur iPad Pro. Désormais, au lieu de 64 Go, ceux qui optent pour le modèle de base bénéficient désormais de 128 Go de stockage interne.

De plus en plus de personnes prennent des images et des vidéos à plus haute résolution, ce qui consomme de plus en plus d’espace sur leurs appareils. Nous avons également des applications dont la taille augmente, car elles englobent davantage de fonctionnalités et la vaste gamme de jeux Apple Arcade qui prennent tous de la place.

Sur un nouvel iPad, nous avons vu 16 Go utilisés avant de télécharger une seule application. Si la base était toujours de 64 Go, cela ne laisse que 48 Go de stockage pour les applications, les photos et les vidéos, les messages et tout autre contenu que vous souhaitez stocker localement. C’est bien pour un iPad bas de gamme dépendant du cloud, comme le modèle de sixième génération, mais ce n’est pas suffisant pour l’iPad “pro” ou les workflows professionnels.

4K à 24FPS

Lorsque nous produisons du contenu vidéo, nous empruntons la voie la plus cinématographique et tournons et exportons à 24 images par seconde. L’utilisation de 60 ou même de 30 images par seconde peut donner un effet de lissage de mouvement qui donne à tout métrage l’apparence d’un feuilleton. L’iPad Pro 2018 ne pouvait filmer qu’en 4K à 30 et 60 FPS, ce qui signifie que si vous vouliez une lecture à 24FPS, vous deviez exporter le métrage à ce rythme.

Apple a écouté les cinéastes et a inclus la prise en charge de 24FPS sur les nouveaux iPad Pros, tout en améliorant sans effort les images, sans parler de prendre un peu moins d’espace.

Améliorations petites mais importantes

L’iPad Pro 11 pouces 2020

Le nouvel iPad Pro n’est pas venu avec une grande refonte flashy, mais il s’est concentré sur le raffinement de ce qui est essentiellement un design de deuxième génération. À moins que vous ne veniez d’un iPad Pro de génération précédente, ces améliorations ont un impact important sur l’expérience utilisateur globale et cimentent l’iPad Pro en tant que tablette phare d’Apple.

L’iPad Pro a parcouru un long chemin et semble être en train de devenir un appareil vraiment puissant. Pas seulement par le matériel, mais aussi par le logiciel. L’iPadOS 13.4 a fait de grands changements avec l’adoption des souris et trackpad Bluetooth ainsi que la prise en charge du curseur réel et l’iPadOS 14 ne fera que pousser les choses plus loin.

