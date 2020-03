L’iPad Pro 2020 est plus axé sur les logiciels futurs que sur les gains matériels d’aujourd’hui

Le nouvel iPad Pro 2020 est légèrement plus puissant que jamais, et cette mise à niveau mineure des spécifications qu’il a obtenue cette fois-ci, c’est maintenant plus ce qui peut arriver avec les logiciels que les améliorations matérielles d’aujourd’hui.

IPad Pro 11 pouces 2020 avec étui Smart Keyboard Folio

Quand Apple a lancé l’iPad en 2010, il ne savait pas exactement ce que serait l’iPad. Il a traversé un certain nombre de phases exploratoires, comme participer à des périodiques avec Newsstand avant de le tuer, puis revenir avec Apple News + des années plus tard et adopter l’Apple Pencil.

À l’époque du premier iPad, nous ne savions pas que l’iPad embrasserait finalement la souris ou le trackpad, et les caméras joueraient une grande partie de l’ensemble des fonctionnalités de l’iPad.

Pourtant, nous voici, en 2020, avec le dernier iPad Pro qui fait tout cela. L’iPad d’Apple n’est plus seulement un appareil de consommation ou une tablette décontractée pour les travaux légers: c’est un appareil portable complet de création de contenu, multitâche, maniant la souris qui peut faire le travail.

Lorsque nous disons aux gens que nous utilisons l’iPad comme un outil pour produire des vidéos 4K ou comme notre instrument d’écriture de choix, les gens ne montrent plus de surprise ou agissent comme si c’était une tâche insurmontable. Partout, les gens ont adopté l’iPad pour un large éventail d’objectifs différents et l’iPad Pro 2020 est absolument le meilleur à ce jour, même si les différences entre modèles ne sont pas si fascinantes.

Les changements matériels sur iPad, comme l’iPhone avant, sont devenus un peu plus prévisibles et un peu moins flashy. Apple a répété des tactiques éprouvées pour perfectionner l’appareil tout en se concentrant fortement sur le logiciel.

Apple a commencé dans cette voie en 2019 avec la sortie d’iPadOS d’iOS pour permettre davantage de fonctionnalités spécifiques à l’iPad et nous nous attendons à ce qu’Apple poursuive cette tendance.

Le support du curseur arrive sur iPad

L’iPadOS 13.4 a été annoncé aux côtés du nouvel iPad Pro qui, à la grande surprise de tous, a apporté la prise en charge complète des curseurs ainsi que la prise en charge des souris et des pavés tactiles Bluetooth à la gamme de tablettes. Pour les utilisateurs de productivité, cette mise à jour associée à iPadOS jouera un grand rôle dans le succès de l’iPad Pro en tant que tablette professionnelle.

Ne pas prioriser les modifications matérielles

IPad Pro 11 pouces

Cette fois-ci, les modifications physiques apportées à l’iPad Pro sont minimes. Il semble identique à l’iPad Pro 2018.

Les nouveaux iPad Pros ont toujours le même superbe écran Liquid Retina, le même support pour Apple Pencil et le même système de caméra TrueDepth.

La nouvelle bosse de la caméra abrite une caméra grand angle 12MP et une caméra ultra grand angle 10MP

Là où cela a changé, c’est principalement avec les caméras orientées vers l’arrière. Il a obtenu une nouvelle caméra ultra-grand-angle 10MP et un nouveau scanner LiDAR. Ce sont de grands changements, mais si vous n’utilisez jamais la réalité augmentée ou ne prenez pas de photos avec votre iPad Pro, c’est en grande partie un point discutable.

Les tablettes prennent désormais en charge le Wi-Fi 6, bien que vous ayez besoin d’un routeur Wi-Fi 6 pour profiter de cette fonctionnalité. Les modèles de base commencent désormais avec 128 Go de stockage plutôt que seulement 64 Go.

Apple a même glissé essentiellement le même processeur que la génération précédente, incrémentant simplement la lettre et activant un cœur GPU supplémentaire. Un nouveau rapport indique que l’A12Z est exactement la même puce que l’A12X, mais que ce dernier avait l’un des huit cœurs de processeur graphique désactivé. Ils l’ont activé avec l’A12Z et ont collé un nouveau nom de marketing au sommet.

Cela dépeint une image assez décevante si vous possédez un iPad Pro 2018 et que vous vouliez une grande raison valable pour accrocher les titres. Le fait est que presque tout le monde sur l’iPad Pro 2018 n’aura pas besoin de faire le saut, sauf si vous voulez ce scanner LiDAR.

Prendre des mesures avec l’iPad Pro comme un viseur massif

L’iPad Pro, même si certains ne veulent pas l’admettre, commence à ressembler davantage à un ordinateur. La plupart des gens ne mettent pas à jour leur Mac chaque année parce qu’un nouveau modèle tombe, mais un iPad Pro équipé peut entrer dans le territoire MacBook Pro 13 pouces.

Donc, bien que ces changements ne soient pas flashy pour les futurs mises à niveau de 2018, ils sont des améliorations de la qualité de vie pour quiconque envisageait d’en acheter un.

L’iPad Pro était déjà un appareil tellement puissant et raffiné que ses gains les plus importants devaient être obtenus grâce à des logiciels et éventuellement à des accessoires supplémentaires. Nous vous regardons, Magic Keyboard, qui n’a pas encore été expédié.

Plafond de performance

Il y a quelque chose à dire pour Apple qui fabrique ses propres chipsets. Ils sont à la pointe de l’industrie dans l’utilisation de l’énergie et de la batterie et le sont depuis un certain temps. Cela pose un peu une question à Apple lors du développement d’une nouvelle puce. Dans le cas de l’iPad Pro, la plupart des utilisateurs n’atteignaient pas le plafond de performances imposé par l’A12X Bionic.

Sélecteur d’application multitâche sur iPad Pro

En réalité, la plus grande spécification de l’iPad Pro a dû être augmentée: les graphiques. Et pas parce que les graphiques de la génération précédente étaient sous-alimentés, mais parce que vous pouvez toujours encoder cette vidéo plus rapidement ou exporter cette image RAW massive plus rapidement. C’est ce qu’Apple nous a donné dans le nouveau processeur A12Z Bionic, des graphismes légèrement meilleurs.

Pour tester, nous avons exécuté les derniers benchmarks Geekbench 5.1. Notre iPad Pro 2018 a livré environ un score de 1116 monocœur et 4584 multicœur. Le nouveau modèle 2020 a recueilli un 1117 monocœur similaire et un 4653 multicœur. Ce sont des résultats effectivement identiques si vous prenez en compte la variabilité des tests Geekbench.

Un noyau GPU supplémentaire signifie de meilleurs scores graphiques. IPad Pro 2018 (à gauche) par rapport à l’iPad Pro 2020 (à droite)

Test graphique Geekbench Computer Metal sur iPad 2018 (à gauche) et 2020 (à droite)

Lorsque nous nous sommes tournés vers le benchmark Geekbench Compute qui teste les performances graphiques Metal, le Pro 2018 a obtenu un 9069 tandis que le nouveau 2020 a tiré un 9616. Ce gain s’explique par l’augmentation des cœurs GPU au sein du A12Z Bionic.

Pour un autre test, nous nous sommes tournés vers iMovie. Nous avons créé une vidéo 4K de quatre minutes et 39 secondes sur l’iPad Pro de la nouvelle génération et de la génération précédente et exporté la vidéo pour la partager. L’iPad Pro 2018 a pris 20,05 secondes pour terminer et l’iPad Pro 2020 n’a pris que 5,12 secondes.

Il s’agit d’un gain pratique dans le monde réel et montre pourquoi même un seul cœur supplémentaire peut faire la différence. Les éditeurs de vidéos qui font plus qu’un simple clip de quatre minutes seront satisfaits de ces temps de rendu améliorés.

Caméras iPad Pro

L’iPad Pro n’a pas tout à fait le même appareil photo 12MP que l’iPhone 11, mais il n’est pas loin. Les appareils photo ne sont pas seulement utilisés pour prendre des photos de vos animaux de compagnie, il existe également une tonne d’applications commerciales et professionnelles. Pour ceux-ci, une caméra compétente est nécessaire.

Nouveau module de caméra sur l’iPad Pro 2020

L’objectif ultra large aide encore plus. Il ne fait que 10 MP, mais prend sinon des photos décentes. L’ultra-large, comme sur la gamme iPhone 11, prend jusqu’à deux fois plus horizontalement. Parfait pour les quartiers rapprochés ou les vues panoramiques.

Il y a une partie de nous qui souhaite qu’Apple ait profité de cet objectif pour activer le mode portrait 1X sur l’iPad, ou même le 2X standard à l’aide des deux objectifs ou même du scanner LiDAR. Dans le même temps, nous ne voulons pas nécessairement encourager tout le monde à prioriser la prise de photos avec une tablette massive.

Démo LiDAR utilisant une version préliminaire de l’application Primer

Le scanner LiDAR se trouve à côté des autres tireurs doubles. LiDAR, acronyme de détection et de télémétrie de la lumière, mesure le temps nécessaire à la lumière pour atteindre une surface et revenir, ce qui permet au système de créer une image 3D de la scène devant elle.

L’utilisation la plus évidente du LiDAR est d’améliorer les capacités de réalité augmentée, un Apple vertical explore depuis un certain temps. LiDAR aide à l’occlusion des personnes et est capable de créer un maillage en temps réel autour de scènes compliquées.

Nous l’avons vu par nous-mêmes lorsque nous avons parlé aux développeurs de l’application Primer. Cette application vous permet de prévisualiser du papier peint, de la peinture ou des carreaux dans votre propre maison. Après seulement quelques jours avec le SDK ARKit 3.5 mis à jour, ils ont pu obtenir une version fonctionnelle. Il est assez impressionnant, même s’il perd de son éclat si vous n’avez aucune application pratique de la RA à votre propre usage.

Mise à jour de l’application Measure sur iPad Pro

Sans application utilisateur, autre que l’application Measure, la plupart des utilisateurs ne savent peut-être même pas que le scanner LiDAR existe.

La nouvelle application Mesurer trouve facilement les sommets

En parlant de l’application Measure, Apple a profité de l’occasion pour l’améliorer sur le nouvel iPad Pro. Dans nos tests, il est plus précis, plus rapide, détecte mieux les surfaces et peut afficher une liste courante de mesures à copier dans des notes, un message ou un e-mail.

Il s’accroche aux bords, peut projeter des angles et est plus proche des valeurs réelles par rapport à une mesure de bande de mesure physique.

La gamme d’accessoires Apple

Comme d’habitude, Apple a une myriade d’accessoires qu’elle espère ajouter à la configuration de votre iPad Pro.

IPad Pro 2020 dans la Smart Cover bleue

Il existe une version mise à jour de la Smart Cover qui vient dans de nouvelles couleurs, mais fonctionne comme d’habitude. À l’aide d’aimants, il réveille et dort votre iPad Pro lorsqu’il s’ouvre et se ferme et peut rouler en arrière pour servir de support à l’iPad Pro dans les orientations verticale et horizontale.

Utilisation de l’Apple Pencil de deuxième génération avec l’iPad Pro 2020

Ensuite, nous avons l’Apple Pencil de deuxième génération. Rien n’a changé ici non plus et notre critique d’origine est toujours valable. Il reste un outil très utile pour dessiner, prendre des notes, colorier, traiter des documents ou éditer des photos.

Notre plus gros rendez-vous est avec le Smart Keyboard Folio. Il a été légèrement mis à jour pour mettre en évidence le logo Apple horizontalement lors de la frappe, mais semble être le même. Malheureusement, il y avait des problèmes avec la conception qui a fait ses débuts avec la version 2018. Nous ne parlons pas de tous nos reproches que nous avons mis en évidence dans l’examen initial, nous parlons de problèmes de fiabilité qui ont surgi au fil du temps.

Taper sur le Smart Keyboard Folio peut être frustrant

Nous avons fait échanger notre Smart Keyboard Folio deux fois, mais il semble que le problème soit systématique et affecte toutes les unités à tous les niveaux. Le clavier du folio étant placé sur un mince morceau de plastique, il a tendance à se déformer et à “appuyer” par inadvertance sur certaines touches. Cela s’est produit le plus souvent avec la touche de commande en bas à gauche pour nous, ce qui provoque toutes sortes de problèmes lors de l’écriture.

Pour y remédier, nous devons essuyer rapidement notre main sur le clavier pour décoller la touche. Heureusement, la solution est aussi simple que cela, mais c’est ennuyeux et un problème néanmoins.

iPad Pro Magic Keyboard

Ces problèmes semblent résolus dans Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro. Lancé en mai, le Magic Keyboard dispose de touches physiques avec un mécanisme mécanique à interrupteur à ciseaux, un rétro-éclairage, un support entièrement articulé pour l’iPad Pro et un port USB-C supplémentaire.

Le port USB-C sera parfait car il ne nécessite aucun concentrateur supplémentaire pour alimenter l’iPad Pro, ainsi que pour connecter un stockage externe ou un moniteur.

Cela nous laisse dans les limbes jusqu’au lancement du clavier magique, mais nous sommes très heureux de le tester. Encore mieux, il fonctionnera sur les iPad Pros 2018, offrant aux utilisateurs existants une mise à niveau de toutes sortes.

Un véritable appareil pro a vu le jour

Après des années de mises à jour incrémentielles, l’iPad Pro a enfin commencé à s’imposer. La refonte du matériel en 2018 a été majeure mais les mises à jour logicielles iPadOS 13 et iPadOS 13.4 ont cimenté l’iPad Pro comme un véritable bourreau de travail.

iPad Pro

Vraiment, l’iPad Pro 2020 ne se sent pas du tout différent du modèle 2018. Nous nous sommes appuyés à plusieurs reprises sur l’application Measure pendant que nous effectuons des rénovations, mais sinon, les choses se sont passées comme d’habitude.

Il est légèrement plus rapide pour les exportations de contenu et toute marge supplémentaire pour les grandes retouches photo est appréciée. L’USB-C est toujours un favori pour nous, nous permettant de compter sur le stockage SSD externe, de connecter un écran externe pour éditer la vidéo et de connecter d’autres périphériques tels que des microphones.

Apple a peut-être ralenti le rythme des mises à jour matérielles de l’iPad Pro. Il semble qu’Apple semble avoir quelques surprises en réserve pour le prochain modèle, mais même avec ce rafraîchissement rumeur, le logiciel sera le point de mire plus que tout autre facteur.

Devriez-vous acheter l’iPad Pro 2020?

IPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces

Comme pour tout autre débat «acheter ou non», tout dépend du travail que vous faites, des outils dont vous avez besoin et des appareils dont vous venez.

Si vous ne regardez que l’appareil dans une bulle à lui seul, l’iPad Pro 2020 est un appareil stellaire. Apple a fait des progrès au fil des ans, en itérant sur les petits aspects pour parfaire l’expérience utilisateur de l’appareil.

L’iPad Pro 2020 est plus puissant que jamais, plus complet que jamais et a une masse de potentiel en attente d’être libéré par iPadOS 14 et les mises à jour qui suivent. Vous n’en avez probablement pas besoin si vous avez sauté sur l’actualisation de 2018.

Avantages

Encore une superbe tablette

De meilleurs graphismes, mais pas de beaucoup

Prise en charge Wi-Fi 6

Le 2018 et le 2020 prendront en charge le clavier magique

iPadOS 13.4 est une excellente mise à jour pour les iPad à tous les niveaux

L’application de mesure remaniée est bien meilleure

LiDAR change la donne, mais uniquement si vous utilisez AR

L’objectif ultra large est idéal pour ceux qui ont besoin de l’appareil photo

Les inconvénients

Mise à jour increimental

Smart Keybaord Folio a toujours des problèmes

LiDAR n’a pas d’application accessible aux utilisateurs et s’appuie sur les développeurs pour utiliser

Aucune amélioration notable de la vitesse

Évaluation: 4 sur 5

