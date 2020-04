L’iPad Pro 2020 n’est peut-être pas ce à quoi Apple avait initialement pensé

Après environ 17 mois, Apple a actualisé l’iPad Pro. Il s’agit d’une évolution incroyablement solide de l’iPad, mais ce n’est pas la révolution qui était attendue – et cette version arrivera probablement plus tôt que tard.

iPad Pro avec Smart Keyboard Folio

Comparé aux premières générations d’iPad, le dernier iPad Pro est une merveille technologique. Il a parcouru un long chemin depuis ses origines, introduisant des améliorations massives à la fois sur le matériel et les logiciels. L’iPad Pro 2020 est sans aucun doute le meilleur iPad jamais sorti.

Mais, par rapport au modèle 2018, le 2020 semble laisser les acheteurs potentiels en vouloir un peu plus. Apple a pris 17 mois entre les modèles, et pourtant les seules caractéristiques notables incluent un objectif ultra grand-angle, le Wi-Fi 6 et le scanner LiDAR. Le Wi-Fi 6 n’est utile que si vous avez un nouveau routeur Wi-Fi 6, le scanner LiDAR n’a pas d’interface utilisateur réelle et la caméra n’est utile que si vous utilisez la RA ou prenez beaucoup de photos avec votre tablette.

Cela nous amène à nous demander si l’iPad Pro 2020 est vraiment l’appareil qu’Apple a prévu de faire ses débuts.

Processeur A12Z Bionic

Le processeur de l’iPad Pro 2020 est le processeur A12Z Bionic. Lors de nos tests de performance, nous avons pu confirmer qu’il est presque identique au processeur A12X Bionic de son prédécesseur de deux ans. Avec autant de temps, le fait qu’Apple n’ait pas du tout augmenté la puissance de traitement est très notable.

Peu de temps après le lancement, il a également été confirmé que l’A12Z était la même puce que l’A12X. Ces puces A12Z rebinned ont huit cœurs GPU fonctionnels au lieu de sept, mais ne peuvent pas être distingués autrement.

Après presque deux ans entre les modèles, Apple a réutilisé exactement le même CPU et GPU qui a un noyau inutilisé pour lui donner des performances graphiques légèrement améliorées. Cela ne semble pas être ce qu’Apple avait espéré faire ici.

La mise à jour de la caméra iPad Pro 2020

L’amélioration des caméras sur le nouvel iPad Pro était un changement évident à faire. Les caméras ont déjà été développées pour la gamme iPhone 11 et la caméra ultra-large sera très utile pour la réalité augmentée, un domaine qu’Apple continue d’explorer.

Coup de caméra sur l’iPad Pro 2020

Mais il y a des limites ici. Il y a maintenant deux caméras montées à l’arrière de l’iPad Pro, ce qui permettrait théoriquement à Apple d’apporter le mode portrait orienté vers l’arrière aux iPads. Pensez à l’iPhone 11 – il a presque la même configuration d’objectif et il peut capturer des images basées sur la profondeur et des photos en mode portrait. Alors pourquoi l’iPad Pro 2020 ne le peut-il pas?

De plus, l’iPad Pro dispose désormais du scanner LiDAR qui est utilisé explicitement pour capturer des informations basées sur la profondeur. Ceci est idéal pour la RA mais également bénéfique pour le mode portrait qui nécessite ces informations de profondeur.

Ainsi, non seulement Apple aurait pu avoir la possibilité d’apporter le mode portrait sur iPad avec la configuration à deux caméras, mais cela aurait pu l’améliorer considérablement par rapport à la mise en œuvre actuelle.

Le cas de la puce U1 manquante

Avant le lancement de l’iPad Pro, une fuite de code semblait “confirmer” que le nouvel iPad Pros avait bien la puce U1. La puce U1, en tant que rappel, est une puce ultra large bande conçue par Apple conçue pour aider au positionnement 3D. Dans l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, le U1 est utilisé pour détecter d’autres téléphones à proximité et les placer en ordre de priorité pour AirDrop en fonction de l’appareil auquel vous êtes confronté.

Navigation sur l’iPad Pro 2020

Les utilisations futures de cette puce sont nombreuses et les AirTags d’Apple non encore dévoilés commencent seulement à gratter la surface. Combiné avec la réalité augmentée, vous pouvez simplement ouvrir la caméra dans votre salon pour voir une flèche pointant exactement où se trouvent vos clés. Avec l’aide du scanner LiDAR sur les iPad Pros 2020, cela aurait même été encore plus impressionnant.

Mais après le lancement, l’absence est devenue apparente. La fonction directionnelle AirDrop était manquante ainsi que la bascule des paramètres pour la désactiver. Cela a été confirmé par des démolitions ultérieures et finalement par John Gruber de Daring Fireball.

Mais pourquoi Apple abandonnerait-il la puce U1? La commercialisation par Apple de l’iPhone 11 annonçait clairement des fonctionnalités à venir. Il n’a pas conçu et inclus une toute nouvelle puce juste pour aider à hiérarchiser les appareils AirDrop. Apple n’a pas encore montré ce que l’U1 peut faire, mais ne l’a pas inclus dans sa nouvelle tablette professionnelle.

Certains avaient spéculé qu’Apple ne l’avait pas inclus en raison de la refonte nécessaire de la carte logique ou du processeur pour y arriver, mais avec près de deux ans entre les cycles, pourquoi Apple n’était-il pas en mesure d’apporter ces modifications? Il est courant qu’Apple fasse exactement cela lors de la mise à niveau d’une gamme de produits.

Pourquoi inclure LiDAR?

Le scanner LiDAR est certainement une technologie cool. Il peut recueillir beaucoup plus précisément des informations de profondeur depuis l’iPad Pro et à une distance plus éloignée.

Utilisation de l’application Measure avec LiDAR sur l’iPad Pro 2020

Pourtant, quand on prend un nouvel iPad Pro, le seul véritable avantage de la boîte est une application Measure plus précise. Ce cas d’utilisation semble fragile. Il n’y a pas d’interface utilisateur pour le scanner LiDAR et les développeurs viennent de commencer à l’essayer dans leurs applications de réalité augmentée. Pour un tel matériel vanté, il ne semble qu’à moitié cuit comme Apple destiné à inclure ou à lancer une autre fonctionnalité ou un autre produit, comme ses trackers AirTags.

L’inclure dans l’iPad Pro donne aux développeurs une petite fenêtre pour préparer leurs applications avant le lancement de l’iPhone 12 avec LiDAR cet automne, c’est peut-être pourquoi il a fait la différence avec les autres fonctionnalités.

Tout le monde n’utilise pas AR ou l’application Measure. Pour qu’une fonctionnalité aussi vantée ne fasse pas grand-chose, le manque d’attrait de masse est surprenant.

iPad Pro – la prochaine génération

Apple a auparavant gardé un cycle de sortie serré sur iPad. L’iPad 3 et l’iPad 4 sont sortis en mars et novembre de la même année où Apple est passé à Lightning et a fait passer le processeur de l’A5X aux processeurs A6X. Un saut de processeur similaire pourrait être possible cette année.

IPad Pro 2020 et Apple Pencil

Les rumeurs les plus récentes supposent qu’Apple a l’intention de sortir un autre iPad Pro cet automne qui inclura ce mini écran LED ainsi que de nombreux autres avantages. Une véritable mise à jour révisée, peut-être avec une A13X Bionic ou même A14X Bionic, la puce U1, un mini écran LED, entre autres améliorations.

Apple aurait pu emprunter cette voie pour un iPad Pro révisé. Ensuite, le rendement de la production de mini LED est devenu contraint et la sortie trop faible pour un produit commercialisé comme l’iPad Pro. Sans la mini LED, Apple aurait pu retarder ce modèle considérablement amélioré.

Ce scénario oblige Apple à développer rapidement un autre modèle à lancer avec seulement des mises à jour mineures qui étaient réalisables. Cela pourrait être la raison pour laquelle nous n’avons pas obtenu le U1 avec une carte logique repensée, le processeur plus rapide ou d’autres améliorations importantes. Du moins, pas maintenant.

Apple est ensuite contraint de lancer ce modèle au début de 2020, tout en travaillant vers un lancement fin 2020 pour la mini LED et un modèle plus performant aux côtés d’iPadOS 14. Comment la pandémie de coronavirus a déjà eu un impact et affectera ce plan, nous n’avons aucune idée et Apple peut également y faire face au jour le jour.