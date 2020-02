L’iPad Pro fin 2020 devrait avoir un mini écran LED

Apple allait implémenter un mini écran à LED dans un iPad Pro fin 2020, avec un rapport affirmant qu’un nouveau fournisseur entrerait imminemment dans la chaîne d’approvisionnement du produit.

La bataille pour améliorer les technologies d’affichage des appareils mobiles a déplacé les producteurs de LCD à OLED, tous recherchant la prochaine mise à niveau potentielle. L’un de ceux souvent vanté pour être la prochaine grande chose est Mini LED, et Apple espère apparemment l’utiliser dans un nouveau modèle iPad Pro.

Selon UDN, Innolux Mini LED aurait envoyé des échantillons à Apple et se prépare à commencer la production sur les écrans de l’iPad Pro au second semestre 2020. Le rapport estime que le producteur actuel de mini LED Jingdian a été favorisé par Apple et a gagné commandes, mais Innolux semble être un fournisseur secondaire pour les pièces.

En décembre, il a été affirmé qu’Apple envisageait d’utiliser les SIG aux côtés d’Epistar, de TSMT et d’autres sources habituelles de la chaîne d’approvisionnement pour créer des écrans LED iPad Pro Mini, qui étaient destinés à être livrés au troisième trimestre 2020. La vue est quelque peu similaire à celle de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a lancé le même mois l’idée de Mini LED dans des appareils comme l’iPad Pro fin 2020 ou début 2021.

Ce sera apparemment la première incursion d’Innolux dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, la société ayant fait de gros efforts pour attirer l’attention d’Apple. Cela comprenait apparemment de lourdes dépenses en recherche et développement, ainsi que des plans pour investir 70,1 milliards de yuans (9,9 milliards de dollars) dans la production taïwanaise.

On pense que la connexion d’Innolux à Hon Hai, la société mère de Foxconn, l’a aidée à passer des commandes, car les deux ont travaillé au développement de Mini LED lui-même. En rejoignant la chaîne d’approvisionnement, des sources affirment qu’Apple et Hon Hai peuvent obtenir un “avantage d’approvisionnement unique” qui peut aider à améliorer cette chaîne d’approvisionnement particulière.

Les Mini LED et les Micro LED à technologie similaire diffèrent des LCD et OLED en ce qu’elles utilisent de minuscules composants LED pour créer une image, plutôt que d’utiliser les LED pour créer un rétro-éclairage pour une couche de cristaux liquides. En montant les LED sur un substrat flexible, comme Innolux serait capable de le faire, cela pourrait également conduire à son utilisation dans d’autres applications, y compris les dispositifs flexibles et pliables.

Peut-être contrairement à cette rumeur, est le début attendu d’un rafraîchissement iPad Pro lors d’un événement théorique fin mars. Il semble peu probable qu’Apple mette à jour le produit deux fois en un an, peut-être à six mois d’intervalle.