L’iPhone 11 a dominé les ventes d’iPhone aux États-Unis ce trimestre

Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max d’Apple étaient les modèles les plus populaires vendus aux États-Unis au cours du trimestre des fêtes, selon Consumer Intelligence Research Partners, la recherche indiquant également les lancements 2019 vendus dans des proportions plus élevées que les modèles 2018 lors de leur lancement. trimestre.

Pour le trimestre se terminant en décembre 2019, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont représenté 69% des ventes d’iPhone aux États-Unis, selon le rapport du CIRP. Sur une base spécifique au modèle, l’iPhone 11 représentait plus de la moitié de ces unités, occupant 39% des ventes totales d’iPhone, tandis que le Pro et le Pro Max ont chacun atteint une part de 15%.

Les ventes élevées sont à prévoir, car il est typique que les ventes du trimestre de lancement se composent principalement des modèles les plus récents disponibles. Cependant, par rapport à la même période en 2018, le pourcentage est supérieur aux proportions des modèles alors nouveaux, l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max, à environ 65% collectivement.

Comme l’année précédente, le modèle le moins cher du trio a représenté l’essentiel des ventes pour 2019, bien que cette année, il semble que l’écart entre les modèles soit légèrement plus uniforme.

«Les iPhone XS et XS Max, alors nouveaux, avaient une part combinée un peu plus petite que l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max au cours du dernier trimestre», a déclaré Josh Lowitz, partenaire et co-fondateur du CIRP.

Les chiffres doivent être pris avec un peu de scepticisme, car ils ont été compilés par sondage plutôt que par chiffres de vente. Le CIRP a fondé ses conclusions sur une enquête auprès de “500 clients Apple américains qui ont acheté un iPhone, iPad, ordinateur Mac ou Apple Watch” au cours de la période. De plus, on ne sait pas quelle proportion de ce petit échantillon de 500 personnes a été utilisée pour déterminer les résultats spécifiques à l’iPhone.

Le CIRP n’est pas la seule entreprise à proposer une demande élevée pour l’iPhone 11, avec d’autres sociétés de recherche augmentant leurs objectifs de prix sur le potentiel de vente élevé des modèles actuels et 2020. Des estimations de ventes élevées ont également été proposées pour la Chine, les ventes d’iPhone étant censées augmenter de 18,7% d’une année sur l’autre pour le trimestre.

En même temps qu’il couronne l’iPhone 11 comme l’appareil le plus vendu des Fêtes, le CIRP estime également que le prix de détail moyen pondéré des iPhones aux États-Unis est de 809 $, une augmentation par rapport à 783 $ au trimestre de septembre 2019, mais en baisse par rapport à les 839 $ du trimestre de décembre 2018.

“Les prix plus élevés pour l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max aident certainement, compensés par le prix plus bas de l’iPhone 11 par rapport à l’iPhone XR comparable l’an dernier”, écrit Mike Levin, partenaire et co-fondateur du CIRP.

Levin poursuit en suggérant que la tendance à l’augmentation de la capacité de stockage a ralenti, citant les deux tiers des clients Pro et Pro Max ayant acheté une capacité de stockage accrue au-delà de la configuration de base, alors que dans l’ensemble, le chiffre est inférieur à la moitié. “Il y a un an, et au cours des trimestres précédents, plus de la moitié des acheteurs de presque tous les modèles ont acheté une capacité de stockage accrue”, a-t-il déclaré.