L’iPhone 11 a représenté plus d’un tiers des ventes d’iPhone au cours du trimestre

L’iPhone 11 est toujours en tête du marché américain des ventes d’iPhone, ce modèle représentant plus d’un tiers du total des unités vendues au début de 2020 selon le CIRP.



L’iPhone 11 en tête des ventes au premier trimestre 2020

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) a publié une étude montrant que les modèles iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max représentaient 66% des ventes d’iPhone aux États-Unis au cours du premier trimestre de 2020.

L’iPhone 11 a représenté 37% des ventes aux États-Unis, probablement en raison de son prix inférieur. L’iPhone 11 avait également mené les ventes d’iPhone pour les trois mois se terminant en décembre 2019.



Crédit d’image: Partenaires de recherche en intelligence des consommateurs

“Sans surprise, [the iPhone 11] a remplacé l’iPhone XR de l’année dernière en tant que téléphone le plus populaire “, a déclaré Josh Lowitz, partenaire et cofondateur du CIRP.” Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, plus chers, ont ensemble amélioré la part de marché, par rapport au haut de gamme similaire. -Ligne iPhone XS et XS Max il y a un an. ”

L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus ont reçu une part beaucoup plus faible – 13% – des ventes, ce qui les a placés en dessous des positions de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus l’année dernière.

Le CIRP estime que la sortie de l’iPhone SE et le retrait probable de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus modifieront le classement des ventes au deuxième trimestre 2020.



Crédit d’image: Partenaires de recherche en intelligence des consommateurs

Ils ont également découvert que les propriétaires d’iPhone conservent leurs iPhones plus longtemps avant de les échanger contre un modèle plus récent. Au cours du dernier trimestre, 28% des acheteurs avaient conservé leur ancien téléphone pendant au moins trois ans. Il y a quatre ans, seulement 12% des propriétaires d’iPhone conservaient leur iPhone pendant la même durée.

La volonté de conserver les iPhones plus anciens signifie que le cycle de mise à niveau ralentit, réduisant la demande d’iPhones sur un marché saturé.