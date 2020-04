L’iPhone 11 d’Apple a pris la première place en Chine, surpassant le plus grand marché des smartphones

Les ventes d’iPhone d’Apple au premier trimestre civil de 2020 n’ont baissé que de 1% sur un marché chinois qui s’est contracté de 22% en glissement annuel, les acheteurs passant rapidement aux commandes en ligne et achetant avec enthousiasme des modèles d’iPhone 11.



L’iPhone 11 est resté le téléphone le plus vendu en Chine pendant 7 mois

Les nouvelles données publiées par Counterpoint Research mercredi indiquent que les ventes de smartphones en Chine ont chuté de 22% au premier trimestre, avec des ventes particulièrement lamentables en février lorsque la demande a chuté de 35% par rapport à l’année précédente. Cependant, l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro d’Apple n’ont pas connu la même destruction de la demande.



La part d’Apple en Chine a augmenté car elle a maintenu ses volumes de vente mieux que tous les fabricants nationaux en dehors de Huawei

L’analyste principal de Counterpoint Ethan Qi a expliqué qu’Apple et Huawei “ont réussi à augmenter leur part de marché par rapport à la même période l’an dernier, dépassant clairement l’ensemble du marché au premier trimestre 2020. Les ventes de smartphones Huawei ont atteint une croissance de 6% en glissement annuel et les ventes d’iPhones ont légèrement baissé de 1% seulement, tandis que leurs homologues ont subi une chute des ventes avec une baisse à deux chiffres. “

“L’iPhone 11 était le modèle de smartphone le plus vendu au premier trimestre; il a dépassé la liste des modèles les plus vendus en Chine pendant 7 mois consécutifs”, a ajouté Qi. “Les consommateurs ont continué d’acheter des iPhones sur des plateformes de commerce électronique malgré la fermeture des magasins Apple en Chine en février.”



Apple est resté le premier fournisseur de téléphones haut de gamme, les principaux fabricants d’Android ayant subi une baisse d’environ 30% de leurs ventes

La 5G n’a pas sauvé Android ni enterré les iPhones 4G

La capacité d’Apple à prendre la première place en Chine avec l’iPhone 11 est particulièrement notable étant donné qu’une variété de marques nationales proposaient des modèles 5G à des prix inférieurs à 400 $, notamment le Vivo Z6 5G, le Xiaomi K30 5G, le Realme X50 5G et le ZTE AXON 11 5G . Malgré le développement des téléphones 5G et l’adoption relativement répandue des réseaux mobiles 5G en Chine par rapport à d’autres marchés, une écrasante majorité d’acheteurs premium dans le pays a choisi d’acheter des iPhones plus chers sans support 5G à la place.

Alors qu’Apple a été contraint de fermer tous ses magasins de détail en Chine au cours du trimestre, Counterpoint a noté que “nous estimons également que la part des ventes de smartphones en ligne en Chine a bondi à plus de 50% au premier trimestre, contre environ 30% en 2019”.

Counterpoint s’attend à ce que la part baisse au cours du trimestre en cours, ou après que la pandémie soit «largement contenue».

Cela indique que même si les magasins de détail d’Apple sont importants, les fermetures temporaires ne mettent pas fin aux ventes de ses produits. Les consommateurs qui ont besoin d’un téléphone ou qui souhaitent mettre à niveau semblent avoir peu de problèmes avec l’achat de produits en ligne.