L’iPhone 11 est le deuxième smartphone le plus vendu au monde en 2019

L’iPhone 11 était le deuxième smartphone le plus vendu au monde pour 2019 derrière l’iPhone XR, affirme Counterpoint Research, bien qu’il n’ait été disponible que pendant moins de quatre mois sur l’année.

Dans un rapport de Counterpoint Research publié jeudi, Apple domine le marché des smartphones en termes de modèles les plus vendus. Sur les dix premiers smartphones vendus en 2019, les statistiques de l’analyste indiquent que les iPhones d’Apple occupent six places, suivis de Samsung avec trois et Oppo avec un appareil.

En tête de liste se trouve l’iPhone XR, qui a obtenu une part de marché de 3,0%, suivi de l’iPhone 11 avec 2,1%. La position relativement élevée de l’iPhone 11 montre à quel point la période des ventes des Fêtes est importante juste après le lancement d’Apple en septembre, car c’est sans doute la seule raison pour laquelle il n’a pas battu l’iPhone XR était dû au fait que le modèle avait une année entière de ventes contre le Mois de l’iPhone 11.

Parmi les autres modèles d’iPhone, l’iPhone 11 Pro Max a obtenu la huitième place avec une part de 1,1%, bien que l’iPhone 11 Pro ne soit pas tout à fait dans la liste des dix premiers. Les autres modèles d’iPhone sont l’iPhone 8 en sixième avec 1,2%, l’iPhone 7 en neuvième avec 1,1% et l’iPhone XS Max avec 1,0%.

Le trio Samsung n’incluait aucun des modèles Galaxy haut de gamme, avec le troisième Galaxy A50 à 1,8%, le quatrième Galaxy A10 à 1,7% et le Galaxy A20 au septième avec 1,1%, montrant que les grands vendeurs de Samsung sont modèles de niveau intermédiaire. L’A5 d’Oppo a pris la cinquième place avec une part de 1,3%.

Lorsque l’on regarde des marchés spécifiques, il y a une différence nette en termes de popularité d’Apple dans différentes parties du monde. En Amérique du Nord, les iPhones constituent les cinq premiers appareils, le groupe détenant près de 30% des parts de marché dans la région.

En Europe, l’iPhone XR et l’iPhone 11 occupaient respectivement la deuxième et la troisième place avec 4% et 3% des parts, dépassés par le Samsung Galaxy A50 avec 5% mais battant le Galaxy A10 et A40. L’autre liste régionale des cinq premiers d’Apple concernait la section intitulée Rest of APAC, où l’iPhone XR a obtenu une part de 2% derrière le Galaxy A50 et l’Oppo A5.