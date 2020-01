L’iPhone 11 était l’iPhone le plus vendu d’Apple pendant le trimestre des vacances lucratif

L’iPhone 11 d’Apple, très populaire, a contribué à une croissance record des revenus au premier trimestre fiscal de 2020, le combiné étant placé en haut des graphiques des ventes de l’entreprise chaque semaine au cours du trimestre important de décembre.

Contrastant les ventes décevantes d’iPhone au premier trimestre de 2019, l’activité des combinés d’Apple a augmenté de 8% au cours de la période qui vient de se terminer, pour un chiffre d’affaires de 56 milliards de dollars. Cela se compare à 52 milliards de dollars au cours de la même période l’an dernier.

Selon le PDG Tim Cook, l’iPhone 11 était l’iPhone le plus vendu chaque semaine au cours du trimestre de décembre. La série iPhone 11 Pro d’Apple, plus chère, occupait les deuxième et troisième places pour la période.

Les trois mois se terminant en décembre ont marqué le premier trimestre complet de ventes pour l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, les smartphones étant disponibles depuis environ deux semaines à la fin du trimestre précédent.

Les initiatives de vente centrées sur l’iPhone d’Apple semblent fonctionner, les échanges doublant à partir de 2019. Cook a également noté que les clients commençaient à profiter du financement de l’iPhone via Apple Card, un plan de paiement mensuel sans intérêt lancé en décembre.