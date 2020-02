L’iPhone 11 Pro d’Apple utilisé pour filmer le nouveau clip de Lady Gaga «Stupid Love»

La pop star Lady Gaga devrait sortir vendredi un nouveau single intitulé “Stupid Love”, et dans un tweet, le clip vidéo accompagnant la chanson a été tourné à l’aide de l’iPhone d’Apple.

Lady Gaga dans “Stupid Love”, tourné sur iPhone 11 Pro.

Gaga a fait référence à la campagne “Shot on iPhone” d’Apple dans un tweet posté à plus de 80 millions de followers jeudi, impliquant que la vidéo à venir pour “Stupid Love” a été filmée avec le combiné. L’artiste a diffusé une série de tweets comptant les heures avant la sortie de la chanson à minuit vendredi.

En plus des images fixes de la vidéo et de ce qui semble être la pochette du single, Gaga a offert un échantillon de “Stupid Love” dans deux clips d’une minute environ qui ont également été publiés sur sa chaîne YouTube officielle. La production entière, qui semble avoir lieu sur une planète étrangère, a été capturée à l’aide de l’iPhone 11 Pro d’Apple, selon une courte description.

Avec “Stupid Love”, Gaga marque un retour sous les projecteurs après une interruption de près de trois ans. Son dernier single, “The Cure”, est sorti en avril 2017. Dans l’intervalle, Gaga a joué dans et écrit des pistes pour le film “A Star is Born” et a signé une résidence de concerts de deux ans au Park MGM à Las Vegas.

Gaga n’est pas le premier acteur majeur à s’appuyer sur l’iPhone pour ses fonctions de vidéoclips. En octobre, Selena Gomez a utilisé l’iPhone 11 pour filmer un accompagnement de mauvaise humeur en noir et blanc de “Lose You to Love Me”, une suite tant attendue du Revival de 2015.

Avant Gomez, Apple s’est associé à FKA Twigs, Florence and the Machine et Kamali Washington pour produire la série “Shot on iPhone On Tour”, qui comprenait des séquences de concerts en direct capturées sur iPhone XS.