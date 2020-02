L’iPhone 11 Pro devrait émettre deux fois la limite légale de la FCC pour le rayonnement RF

Un laboratoire indépendant affirme que l’iPhone 11 Pro émet plus du double de la limite légale de la FCC pour les émissions de radiofréquences – mais comme auparavant, il y a plus de questions que de réponses concernant les tests, et aucun danger pour la santé démontrable pour le public.

Selon RF Exposure Lab, basé en Californie, l’iPhone 11 Pro expose les utilisateurs à un taux d’absorption spécifique de 3,8 W / kg. La limite légale de la FCC est fixée à 1,6 W / kg. Les tests ont été effectués en utilisant les directives de la FCC qui suggèrent que l’iPhone devrait être testé à cinq millimètres de distance, mais d’autres méthodologies de test ne sont pas claires pour le moment. Par exemple, il n’est pas clair si les capteurs de proximité conçus pour réduire la puissance RF de diffusion ont été déclenchés correctement, ou pas du tout.

Les iPhones précédents avaient fait l’objet d’un examen similaire. Plusieurs avaient fait l’objet d’un recours collectif.

Cependant, la FCC a effectué un nouveau test sur les iPhones en question, ce qui a prouvé qu’ils fonctionnaient dans les limites légales.

Tous les appareils testés dans le propre laboratoire de la FCC – pas un entrepreneur – étaient sous la limite légale maximale de 1,6 watts par kilogramme ou moins, sur 1 gramme de tissu qui absorbe le plus de signal. La limite légale est dérivée d’une limite de sécurité, qui est environ 50 fois plus élevée.

Les limites fédérales pour l’exposition aux RF de la population sont extrêmement prudentes et les tests sont effectués dans les pires conditions absolues. Bien que les niveaux observés par l’expérience soient supérieurs à cette limite, les modèles d’iPhone en question ne présentent aucun danger pour la sécurité ou la santé.

Le gouvernement américain fixe plusieurs limites à l’exposition à à peu près tout. L’une est une limite de sécurité, une seconde est une limite professionnelle et la troisième est une limite non professionnelle. Dans le cas d’une exposition aux radiofréquences comme celle de l’iPhone, la limite professionnelle pour les travailleurs de l’industrie est de 10% de la limite de sécurité, la limite non professionnelle étant fixée à 2% de la limite de sécurité.

La Food and Drug Administration des États-Unis mène des études depuis 15 ans sur le sujet. La FDA souligne qu’il y a eu des études montrant des effets mineurs des appareils, mais ils ne sont pas reproductibles. La FDA et l’OMS notent que, étant donné les niveaux d’énergie très bas impliqués, il est presque impossible d’éliminer d’autres causes produisant des effets biologiques dans les études qui ont trouvé un effet.

Ceux qui sont toujours préoccupés par l’exposition aux RF d’un iPhone peuvent utiliser la fonction de haut-parleur de l’appareil pour limiter votre exposition. Paradoxalement, les cas annoncés comme «blindage RF» forcent l’iPhone à diffuser avec plus de puissance et pour une durée plus longue pour trouver et se connecter aux réseaux Wi-Fi ou sans fil.