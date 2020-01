L’iPhone est désactivé: voici comment réinitialiser le mot de passe si vous l’oubliez

Comment réinitialiser le mot de passe iPhone ou iPad

Avez-vous entré le mauvais mot de passe trop de fois et l’iPhone est verrouillé? Ce guide vous aidera à réinitialiser le mot de passe de votre iPhone si vous l’oubliez.

Lorsque vous entrez le mauvais mot de passe 6 fois, votre iPhone sera désactivé. Pour supprimer le mot de passe, vous avez besoin d’un Mac ou d’un PC avec la dernière version d’iTunes ou trouvez mon iPhone activé ou apportez-le simplement au centre de service agréé Apple.

Source de l’image: Apple

Cependant, toutes les méthodes ci-dessus effaceront toutes les données de votre iPhone. Si vous avez une sauvegarde de votre iPhone sur l’iCloud, vous pouvez restaurer les données de celui-ci (y compris les applications, les données d’application, les paramètres, les photos, la musique, etc.). Le processus diffère légèrement d’un appareil à l’autre lors de l’utilisation d’iTunes.

Méthode 1: utiliser iCloud

Si Trouver mon iphone est activé sur votre téléphone, vous pouvez effacer votre iPhone à distance depuis un PC ou un Mac en utilisant iCloud et restaurer la sauvegarde à partir d’iCloud (si vous avez une sauvegarde de votre iPhone sur le cloud)

Allez au iCloud.com Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et mot de passeCliquez sur Trouver un iPhone Vous aurez trois options pour votre iPhone. Cliquez sur Effacer l’iphone Un message confirmant l’effacement de l’iPhone apparaîtra. Cliquez sur Effacer et votre iPhone sera effacé Après avoir terminé toutes les étapes ci-dessus, l’iPhone reviendra à la phase initiale de configuration. Maintenant, configurez votre iPhone avec la sauvegarde sur iCloud.

Méthode 2: utiliser iTunes

Source de l’image: Apple

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ou version ultérieure

Appuyez sur le bouton latéral et sur l’un des boutons de volume et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le curseur de mise hors tension apparaisse. Faites glisser le curseur pour éteindre l’appareil (continuez à tenir le côté même si l’iPhone s’éteint) Connectez maintenant l’iPhone au PC ou au Mac avec iTunes ouvert tout en maintenant le bouton latéral jusqu’à ce que l’option de récupération apparaisse. Cliquez sur Restaurer sur iTunes et toutes les données sur l’iPhone seront supprimées

iPhone 6s, iPhone 6s Plus ou version antérieure

Suivez les étapes ci-dessus mais au lieu du bouton de volume, appuyez sur le bouton d’accueil