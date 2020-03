L’iPhone pliable d’Apple n’a peut-être pas besoin d’une charnière sous l’écran

Apple travaille sur la technologie de deux appareils ou plus pour agir de concert lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre, avec la technologie capable de fabriquer un iPhone pliable qui ne souffre pas d’un écran pliant.

Les futurs iPhones ou autres appareils Apple pourraient détecter automatiquement lorsqu’ils sont à proximité, puis partager une image d’affichage commune à chacun d’eux

Après les précédentes demandes de brevet d’Apple concernant les écrans multiples “enveloppants” pour iPhones, une nouvelle détaille les futurs appareils possibles qui partagent des écrans. Ils peuvent automatiquement enregistrer la présence de l’autre et commencer immédiatement à travailler ensemble.

En utilisant la technologie, une série d’iPhones ou d’iPad peut être utilisée pour afficher un seul mur vidéo sur tous leurs écrans, par exemple. Cependant, Apple décrit également comment deux iPhones pourraient être connectés de cette manière pour produire efficacement un appareil pliable.

Les exemples de dessins dans “Système avec plusieurs appareils électroniques”, brevet américain n ° 10 585 708, montrent également une Smart Cover de style iPad familière utilisée pour abriter un tel appareil.

«Les appareils électroniques tels que les téléphones cellulaires sont souvent utilisés isolément», explique le brevet. “[However, using] les appareils isolés peuvent être insatisfaisants. Par exemple, les appareils qui fonctionnent indépendamment ne peuvent pas s’entraider lors de la présentation d’une vidéo ou d’un livre à un utilisateur. “

Apple décrit comment les appareils pouvant contenir des capteurs peuvent être enregistrés lorsqu’ils sont à proximité. Placer deux ou plus côte à côte pourrait suffire à les faire travailler de concert. De même, le simple fait de prendre un appareil pourrait suffire à les faire tous fonctionner de manière indépendante.

“Plusieurs appareils électroniques peuvent être utilisés ensemble dans un système”, poursuit le brevet. “Les appareils électroniques peuvent utiliser des mesures de capteur et d’autres informations pour détecter lorsqu’un bord d’un premier appareil électronique est adjacent à un bord d’un deuxième appareil électronique.”

Détail des dessins des demandes de brevet. Remarquez l’image de type Smart Cover dans le dessin de droite.

“En mode de fonctionnement commun”, poursuit-il, “les images peuvent s’étendre sur les écrans des appareils, les haut-parleurs des appareils peuvent être utilisés pour lire différents canaux d’une piste audio, des caméras et d’autres capteurs peuvent être utilisés en coopération les uns avec les autres, et d’autres ressources peuvent être partagées. “

Apple suggère que “les composants magnétiques peuvent maintenir les appareils ensemble dans une variété d’orientations”, et certaines des orientations qu’il décrit correspondent à l’idée d’un appareil pliable.

Un tel appareil pourrait comprendre deux iPhones complètement indépendants qui agissent de concert uniquement parce qu’ils sont logés à proximité l’un de l’autre dans un couvercle pliable ou pliable. Alternativement, un périphérique peut contenir un écran tactile tandis que l’autre contient des capacités de stockage ou de traitement ultérieur.

“[Both may] être des téléphones cellulaires, peuvent tous deux être des montres-bracelets, peuvent tous deux être des ordinateurs tablettes, peuvent tous deux être des ordinateurs portables, peuvent tous deux être des ordinateurs de bureau, etc. “, poursuit le brevet”[or they] peuvent être différents types d’appareils. Par exemple … une tablette et … un téléphone cellulaire.

La technologie n’est pas différente de celle du Surface Duo, qui devrait être livré à un moment donné en 2020. Pour cet appareil, la zone “charnière” est une lunette et est utilisée pour implémenter des gestes d’interface utilisateur.

La demande de brevet est attribuée à deux inventeurs, James R. Wilson et David A. Pakula. Entre eux, ils détiennent plus de 120 brevets, dont beaucoup concernent les affichages sur les appareils électroniques. Wilson a récemment été crédité d’un brevet sur la façon dont les lunettes Apple pouvaient avoir des caméras cachées et des écouteurs amovibles.