L’iPhone Pro d’Apple, l’iPad Pro 2, serait sur la bonne voie malgré le coronavirus

Les rapports de l’industrie suggèrent que l’iPhone SE 2 à bas prix et une actualisation de la gamme iPad Pro seront toujours lancés en mars, avec l’actualisation de l’iPad Pro peu de temps après, bien que l’impact du coronavirus soulève des questions sur la dépendance excessive d’Apple à l’égard du chinois fabrication.

Malgré la révision à la baisse par Apple de ses prévisions trimestrielles en raison de l’impact sur la fabrication de l’épidémie de coronavirus, on pense toujours qu’il est sur la bonne voie pour produire le «iPhone SE 2».

Selon Bloomberg, le nouvel iPhone moins cher devrait toujours être annoncé en mars. Par ailleurs, une récente rumeur sommaire prétend qu’Apple prévoit un événement pour le 31 mars, qui verrait prétendument le lancement du nouvel iPhone à bas prix.

Cependant, des sources de Bloomberg disent également que les plans d’Apple ne sont pas encore fixes. Il est toujours possible que le nouvel iPhone à bas prix revienne plus tard. Cela pourrait correspondre aux rapports précédents selon lesquels des retards affectent les prochains modèles d’iPad Pro qui devaient être lancés au cours du premier semestre.

Comme la plupart des entreprises technologiques, Apple est touché par le coronavirus, mais il a sans doute plus à gagner en Chine. Selon un rapport de Bloomberg mardi matin, Apple fournit des millions d’emplois dans le pays, ce qui signifie que le gouvernement chinois lui accorde plus d’accès au marché local que n’importe quelle autre entreprise.

Cependant, cela signifie également que la fabrication d’Apple dépend fortement de la Chine continentale, donc les retards y ont un grand impact sur l’entreprise. Malgré certaines mesures visant à délocaliser la fabrication dans des pays comme l’Inde, Apple dans son ensemble dépend de plus en plus de la Chine.

Impacts d’Apple et de coronavirus

Le coronavirus est un problème mondial majeur, de nombreuses entreprises devant atténuer les effets de la propagation pour elles-mêmes ainsi que répondre aux demandes des agences gouvernementales, tout en devant simultanément planifier et mettre en œuvre des méthodes alternatives pour fabriquer des marchandises. En tant qu’une de ces grandes entités, Apple est parfaitement consciente des dommages potentiels que le virus peut causer à ses résultats.

Les fournisseurs d’Apple, tels que le principal partenaire d’assemblage d’Apple, Foxconn, ont utilisé des initiatives telles que demander aux employés de s’absenter du travail dans le cadre d’une période de vacances du Nouvel An lunaire prolongée et maintenir les usines fermées, en partie à cause des demandes du gouvernement chinois. On ne sait pas quand Foxconn sera opérationnel, mais même ainsi, il faudra peut-être un certain temps avant qu’il ne fonctionne à pleine capacité.

En Chine, le pays le plus touché par l’épidémie, Apple a fermé tous ses points de vente dans la région par mesure de précaution et n’a que récemment commencé à ouvrir certains de ses magasins à Pékin.

Apple a dû avertir les investisseurs qu’elle n’atteindrait pas ses objectifs de revenus pour le deuxième trimestre fiscal en raison des multiples effets du coronavirus, affectant l’activité et l’assemblage des appareils.