L’iPhone SE 2 d’Apple entre dans sa phase finale de production

L’iPhone à faible coût attendu d’Apple devrait entrer dans les étapes finales de production avant un lancement imminent, l’écran LCD du modèle faisant apparemment l’objet d’une vérification avant son lancement potentiellement imminent.

L’iPhone SE 2, qui pourrait s’appeler l’iPhone 9, devrait être lancé au cours du premier semestre 2020.

Malgré les problèmes persistants avec le coronavirus affectant la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine, il semble qu’un modèle à venir ne soit pas trop touché par l’épidémie de virus. Si l’on en croit, le “iPhone SE 2” provisoirement nommé devrait apparemment encore être lancé dans un avenir pas trop lointain.

Des sources de l’industrie ont déclaré à DigiTimes, basé à Taïwan, que le modèle est entré dans la phase de vérification finale de la production dans une usine de fabrication à Zhengzhou, en Chine.

L’iPhone SE 2, qui pourrait également être surnommé l ‘«iPhone 9», devrait être un iPhone 8 mis à jour avec un chipset A13 et jusqu’à 3 Go de RAM. Il conserverait cependant l’écran de 4,7 pouces et le capteur Touch ID de son prédécesseur.

Apple devrait toujours lancer l’appareil d’entrée de gamme au cours du premier semestre de l’année, peut-être fin mars. Mais l’épidémie de coronavirus en cours pourrait changer ou retarder ces plans.

À la suite d’une série d’annulations d’événements technologiques de haut niveau, il semble peu probable qu’Apple organise un événement médiatique en personne ce mois-ci. La société peut lancer l’iPhone SE 2 via un communiqué de presse ou organiser des séances d’information privées pour dévoiler l’appareil.

Dans tous les cas, l’appareil pourrait démarrer avec une offre faible au départ, car la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine revient lentement à sa pleine production après une fermeture prolongée en raison de COVID-19.