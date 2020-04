L’iPhone SE à 399 $ est disponible en pré-commande maintenant

Le nouvel iPhone SE à prix abordable mais riche en fonctionnalités d’Apple est désormais disponible à la commande en ligne, les premiers envois arrivant aux portes des clients environ une semaine après la commande.

IPhone SE d’Apple pour 2020, disponible en pré-commande maintenant

Après l’annonce par Apple du nouvel iPhone SE, l’Apple Store en ligne est de retour et prend des précommandes. Les premières livraisons du nouveau téléphone devraient arriver le vendredi 24 avril, date à laquelle il sera également disponible à l’achat auprès de transporteurs et d’autres revendeurs – et peut-être également dans des magasins de détail.

Le nouvel iPhone SE est le successeur tant attendu du modèle original à prix abordable de 2016. L’iPhone SE de deuxième génération est une combinaison d’un boîtier de style iPhone 8, avec de nombreux composants internes de l’iPhone 11, y compris le processeur A13 Bionic.

Bien qu’il soit plus grand que son prédécesseur, le nouvel iPhone SE est le plus petit iPhone qu’Apple vend actuellement. Il dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces par rapport aux écrans de 6,1 pouces de l’iPhone 11 ou de l’iPhone XR. Il s’agit d’un iPhone à caméra unique, mais il est désormais livré avec une option double SIM et une compatibilité Wi-Fi 6.

La connectivité est 802.11ax Wi-Fi 6, avec Bluetooth 5.0. Les antennes LTE sont MIMO 2×2 et l’appareil est à double SIM. Pour l’appareil photo, Apple a opté pour une seule combinaison capteur et objectif grand angle 12 mégapixels, plutôt que de passer à une configuration double ou triple caméra.

Apple revendique une autonomie similaire à celle de l’iPhone 8. La société note une lecture vidéo locale jusqu’à 13 heures, une lecture vidéo en streaming jusqu’à 8 heures et jusqu’à 40 heures de lecture audio.

Ce nouvel iPhone SE représente un point particulièrement intéressant en termes de prix et de performances, mais le coût de son prix inférieur est qu’il manque certaines fonctionnalités. Le plus visible entre cet iPhone SE et tout autre modèle actuel est qu’il utilise la technologie Touch ID beaucoup plus ancienne au lieu de Face ID, par exemple.

L’iPhone SE mis à jour d’Apple est clairement supérieur à l’iPhone 8 qu’il remplace dans la gamme, mais le choix entre lui, l’iPhone XR et l’iPhone 11 est un peu plus difficile

Les prix commencent à 399 $ pour un modèle de 64 gigaoctets et passent à 449 $ pour 128 Go et 549 $ pour 256 Go. L’iPhone SE est offert en noir, blanc et (PRODUCT) RED, les ventes de ce dernier allant temporairement au Fonds mondial de secours COVID-19. Les incitations de précommande ont déjà commencé à être proposées par les opérateurs de téléphonie mobile et les détaillants tiers, des offres commerciales gratuites aux remises en espèces, lorsqu’elles sont commandées en plusieurs fois.

Apple, ainsi que des fabricants d’accessoires, commercialisent également de nouveaux étuis pour le combiné.