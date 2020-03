L’Irlande ne peut pas utiliser l’argent des impôts d’Apple pour financer les mesures contre les coronavirus

Le gouvernement irlandais a répondu aux pressions pour qu’il utilise le paiement de la taxe d’Apple de 14,4 milliards de dollars pour aider aux mesures de soutien COVID-19, soulignant qu’une telle décision est juridiquement impossible.

Bureaux d’Apple à Cork, Irlande

À la suite d’une décision européenne en 2016, Apple a payé 14,4 milliards de dollars en arriérés d’impôts à l’Irlande, et les politiciens irlandais ont fait campagne pour qu’il soit dépensé pour la réponse du coronavirus du pays. Cependant, le Taoiseach, ou le Premier ministre, Leo Varadkar, a répondu que cela est impossible – et que les partisans parlent simplement de «déchets».

Le chef de l’opposition du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a déclaré cette semaine que le gouvernement irlandais pourrait “dès maintenant” utiliser les fonds d’Apple. Elle a fait valoir qu’il pourrait être utilisé pour aider au soutien du revenu des personnes qui ont été forcées de quitter leur travail.

“Mary Lou McDonald devrait mieux connaître”, a déclaré Varadkar au diffuseur irlandais RTE. “L’argent Apple est dans un compte séquestre et c’est là qu’il est détenu jusqu’à ce que la Commission européenne décide où cet argent ira.”

“Les tribunaux européens décideront si cet argent appartient à Apple ou est versé aux commissaires irlandais des revenus et doit ensuite être réparti entre les comtés d’Europe”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas à nous de le prendre et c’est maintenant devant les tribunaux.”

“Elle devrait savoir mieux avant de sortir avec ce genre de déchets”, a-t-il conclu.

L’argent est toujours sous séquestre tandis qu’Apple et le gouvernement irlandais lui-même font appel de la décision de l’UE. Un résultat final pourrait potentiellement prendre des années de plus, et entre-temps, Tim Cook plaide en faveur d’une réforme fiscale radicale dans le monde entier.