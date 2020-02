L’IRS poursuit Facebook pour 9 milliards de dollars d’impôts impayés

L’Internal Revenue Service est allé en justice pour poursuivre Facebook, affirmant que le géant des médias sociaux doit plus de 9 milliards de dollars d’impôts en vendant sa propriété intellectuelle à une filiale en Irlande – une transaction que l’IRS estime que Facebook est gravement sous-évaluée.

Le procès, qui devrait durer entre trois et quatre semaines au total après son ouverture mardi, a vu l’IRS tenter de convaincre un juge de San Francisco que Facebook devait des milliards de dollars d’impôts impayés. Selon un document déposé par Facebook en janvier, la liste des témoins peut inclure un certain nombre de dirigeants importants, mais apparemment pas le PDG de Facebook Mark Zuckerberg.

. rapporte que la liste des témoins comprend le directeur des recettes David Fischer, le directeur technique Mike Schroepher, le chef du matériel Andrew Bosworth, et Naomi Gleit et Javier Olivan de l’équipe de croissance agressive de Facebook.

Toute l’affaire est basée sur la décision de Facebook de confier sa propriété intellectuelle à une filiale en Irlande et sur la valeur perçue de cette propriété. En 2010, Facebook a vendu sa propriété intellectuelle à l’entité irlandaise pour réduire sa facture fiscale globale, un processus que d’autres grandes entreprises ont engagé.

Les filiales de Facebook paient une redevance à la société mère américaine pour sa marque, la base d’utilisateurs, les technologies de plate-forme et d’autres éléments, Facebook Ireland payant à son homologue américain plus de 14 milliards de dollars de 2010 à 2016.

L’IRS fait valoir que l’évaluation de la propriété intellectuelle était trop faible et devrait être taxée en conséquence. Facebook estime que la faible valorisation reflète les risques liés à son expansion internationale et est antérieure à son introduction en bourse et au développement de ses systèmes publicitaires.

Le réseau social s’en tient à son évaluation de 2010, car à l’époque “il n’avait pas de revenus de publicité mobile, son activité internationale était naissante et ses produits de publicité numérique n’étaient pas prouvés”, selon la porte-parole de Facebook, Bertie Thompson.

En cas de victoire de l’IRS, Facebook devrait payer une dette fiscale pouvant atteindre 9 milliards de dollars, ainsi que des intérêts et des pénalités.

Bien que le procès fiscal puisse sembler similaire à celui impliquant Apple, il s’agit d’un problème complètement différent. Dans le cas d’Apple, la décision de la Commission européenne de 2016 portait sur le fait qu’Apple perçoit trop peu de taxes par l’Irlande, les taux d’imposition extrêmement bas offerts par le pays étant considérés comme des “aides d’État” illégales, alors que la situation de Facebook impliquait de dire à l’IRS un potentiel évaluation incorrecte de sa vente de propriété intellectuelle.

Les deux situations impliquent que les sociétés créent une filiale en Irlande pour profiter des faibles taux d’imposition, ce qui est une astuce comptable courante pour les grandes multinationales.