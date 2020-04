Lisa Jackson vante les initiatives environnementales d’Apple dans le discours du Jour de la Terre

La vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales, Lisa Jackson, est apparue mercredi dans le livestream “Earth Day Live” du Earth Day Network, où elle a brièvement décrit les initiatives vertes de l’entreprise et invité d’autres personnes à se joindre à la lutte contre le changement climatique.



Jackson dans un court discours préenregistré diffusé sur la chaîne Twitch officielle du Earth Day Network a fourni un historique de son travail en tant qu’écologiste, notant son mandat d’administrateur de l’Agence de protection de l’environnement sous le président Barack Obama. Cependant, son premier contact avec les initiatives environnementales s’est produit bien plus tôt.

“Mais bien avant cela, j’étais une fille de 8 ans qui a vu mes voisins à la Nouvelle-Orléans lutter contre la maladie causée par les usines chimiques dans notre arrière-cour. Une fille qui en 1970 a écrit une lettre au président Nixon, l’implorant de faire quelque chose pour protéger la santé des personnes et l’environnement “, a déclaré Jackson. “Cette même année, nous avons célébré le Jour de la Terre aux États-Unis pour la toute première fois. Et à la fin de 1970, l’EPA avait officiellement ouvert ses portes.”

La dirigeante d’Apple a dirigé l’EPA de 2009 à 2013. Elle a rejoint le géant technologique de Cupertino pour diriger sa division des initiatives environnementales en mai 2013 et a été promue à son poste actuel en 2015.

Jackson a ensuite mis en relation la pandémie de coronavirus en cours avec des problèmes environnementaux critiques.

“Nous vivons à un moment où la santé est toujours en tête”, a-t-elle déclaré. “Et COVID-19 nous a rappelé deux vérités essentielles: que l’humanité est mieux servie lorsque nous travaillons ensemble et que la science est notre meilleur outil pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés.”

Jackson a souligné l’importance de la science en rappelant l’Endangerment Finding on Greenhouse Gases de l’EPA en 2009. Plus de 10 ans plus tard, le programme porte toujours ses fruits qui, selon Jackson, représente une preuve irréfutable qu’il n’y a “pas de temps à perdre” face au changement climatique. “

“La politique est une partie de la solution, l’innovation en est une autre”, a-t-elle déclaré. “Et nous apportons la créativité et l’esprit innovant d’Apple à la lutte contre le changement climatique en exploitant chacune de nos installations dans le monde avec de l’énergie 100% renouvelable et en aidant nos fournisseurs à faire de même.”

Apple a annoncé en 2018 une transition réussie vers une énergie 100% renouvelable, notant que l’ensemble de son fonctionnement, des bureaux aux magasins de détail, fonctionne désormais avec un peu d’énergie verte. Ces efforts se sont depuis étendus aux fabricants partenaires en Chine et au-delà.

Jackson a également noté qu’Apple utilise de plus en plus de matériaux recyclés et renouvelables dans la fabrication des produits. En 2017, l’entreprise s’est fixé l’objectif ambitieux de créer un jour une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée dans laquelle ses produits seront fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés. Le robot de démontage “Daisy” d’Apple, qui décompose les iPhones en composants plus petits qui peuvent être traités ultérieurement pour l’extraction et le raffinage des minéraux, est une étape vers la réalisation de cet objectif.

En 2018, Apple a présenté les modèles MacBook Air et Mac mini avec des boîtiers en aluminium 100% recyclé. De même, l’emballage des produits de l’entreprise, généralement une source majeure de déchets, est fabriqué à partir de fibres de bois 100% renouvelables.

“Nous voyons bon nombre de nos pairs de l’industrie se montrer à la hauteur, mais nous savons tous qu’il reste encore beaucoup à faire”, a déclaré Jackson. “Nous avons encore besoin du genre d’action urgente et compatissante que nous avons vue autour de la réponse COVID-19 pour aider notre transition mondiale vers une économie verte et propre.”

L’émission Earth Day Live a comporté des discussions avec des dizaines d’environnementalistes, des scientifiques, des dirigeants mondiaux et des célébrités, ainsi que des performances musicales et des films spéciaux. L’acteur et défenseur éminent du mouvement vert Ed Begley Jr. a organisé l’événement avec sa fille Hayden Begley.