L’ITC enquête sur Apple et d’autres fabricants de téléphones portables pour violation alléguée de brevets sur les écrans tactiles

La Commission du commerce international des États-Unis a déclaré lundi qu’elle prévoyait de sonder un certain nombre de sociétés technologiques, y compris Apple, sur des allégations de violation de brevet impliquant des smartphones à écran tactile, des ordinateurs et d’autres appareils.

La décision d’aujourd’hui arrive un mois après que l’entité irlandaise non pratiquante Neodron a déposé une plainte en vertu de l’article 337 auprès de l’ITC alléguant qu’Apple, Amazon et un certain nombre d’autres sociétés de technologie ont enfreint quatre brevets concernant la technologie des écrans tactiles.

Dans le cadre de la plainte, Neodron demande des ordres de cesser et de s’abstenir contre les contrevenants accusés.

L’entité irlandaise a intenté en février une série de poursuites contre Apple, Amazon, Asus, LG, Microsoft, Motorola, Samsung et Sony afin d’obtenir des redevances sur les ventes d’appareils. En plus des smartphones, les divers cas ciblent des tablettes et des ordinateurs portables qui intègrent une technologie de contrôle à écran tactile prétendument en violation de la propriété intellectuelle détenue.

Dans son cas contre Apple, Neodron affirme que des produits comme l’iPhone 11 et l’iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération contreviennent à quatre brevets décrivant les claviers à écran tactile et la technologie des capteurs tactiles.

Neodron a acquis son portefeuille de brevets sur les écrans tactiles de la société Atmel basée dans la Silicon Valley en 2018 et a ensuite armé le cache pour poursuivre les grands acteurs de l’industrie.

Cette année, le vol juridique suit une bataille distincte impliquant quatre brevets similaires obtenus auprès d’un tribunal fédéral contre Amazon, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Motorola et Samsung. À l’instar de l’action en cours, Neodron a demandé avec succès une enquête ITC sur chaque société en vertu de l’article 337 de la Tariff Act de 1930.

L’ITC fixera une date cible pour l’achèvement de l’enquête concernant Apple dans les 45 prochains jours.