‘Little America’ était un projet passionnant pour Apple ainsi que ses producteurs

Les créateurs de l’émission Apple TV + “Little America” ​​disent que c’est la passion d’Apple pour l’idée d’immigrants venant aux États-Unis qui les a fait signer avec le service.

“Little America” ​​sur Apple TV + (Source: Apple)

La nouvelle série “Little America” ​​sur Apple TV + est un drame d’anthologie sur les immigrants venant aux États-Unis, et ses producteurs disent que seul Apple a adopté l’idée. L’engagement d’Apple s’est étendu au financement de l’émission de production au Canada pour un seul de ses huit épisodes, afin d’obtenir les meilleures personnes pour cela.

“[When we initially] rencontré Apple, ils n’avaient pas encore commencé à faire des émissions “, a déclaré à Forbes Alan Yang, l’un des producteurs co-exécutifs de l’émission.” Ce qui nous a semblé convenir à nous, c’est d’abord leur enthousiasme pour l’idée. Lorsque nous leur avons présenté Little America dans la pièce, ils ont presque immédiatement commencé à se vendre à nous et à essayer de nous convaincre pourquoi ils devraient l’avoir. Le ton et l’esprit de l’émission étaient tout à fait conformes à ce qu’ils voulaient pour leur service. “

Cependant, Yang dit que choisir d’aller avec Apple TV + à ce stade était similaire à la première fois qu’ils ont fait “un acte de foi” avec le tout nouveau service Netflix. “Ils étaient le nouveau venu du quartier.”

Néanmoins, l’équipe savait que ce serait un service de streaming qui ferait l’émission, car elle avait déjà essayé avec la télévision en réseau.

“Nous avons présenté un tas d’endroits différents, et la vérité est que certains de ces points de vente plus traditionnels qui existent depuis des décennies étaient un peu hésitants à propos de la série”, a déclaré le co-producteur exécutif Kumail Nanjiani.

“Ils étaient tous coincés dans leurs anciennes habitudes. Ils étaient comme, ‘Attendez, vous voulez faire un spectacle qui n’a pas de stars, qui a des leads majoritaires non blancs sur notre réseau très grand public?’ Ils avaient un peu peur d’une émission qui était une émission d’anthologie sur les immigrants venant en Amérique. C’est ainsi que nous l’avons présenté sur certaines plateformes traditionnelles, mais ils ne voulaient pas le faire. “

“Nous sommes allés avec Apple parce qu’ils semblaient extrêmement passionnés par le sujet et ils ont dit qu’ils nous feraient confiance, nous permettraient de faire le spectacle que nous voulions faire, et ils le soutiendraient. Nous voulions que le spectacle soit quelque chose qui allait être accessible à beaucoup de gens.”

Le soutien d’Apple est allé plus loin que l’approbation de l’idée et la mise en service de la série. La première saison de huit épisodes – une seconde a maintenant été confirmée – comprenait un épisode où une histoire sur les anciens problèmes d’immigration était presque bloquée par celles actuelles.

Les sept premiers épisodes de “Little America” ​​ont été tournés aux États-Unis, mais pour la finale de la saison, les producteurs avaient besoin d’un acteur syrien particulier – et n’ont pas pu le faire venir aux États-Unis.

“Pour un épisode sur quelqu’un qui vient en Amérique, qui est venu ici avec le statut de réfugié, nous n’avons pas pu le tourner aux États-Unis, ce qui était fou”, explique Nanjiani. Nous n’avons pas pu obtenir de visa pour lui. Nous l’aimions beaucoup et nous le voulions vraiment pour le rôle, donc, heureusement, Apple a eu la gentillesse de nous permettre, à grands frais, de déplacer la production au Canada pour un épisode. ”

Haaz Sleiman dans “The Son”, épisode 8 de “Little America”.

Par conséquent, le budget, même pour une émission relativement petite, à côté de séries de plusieurs millions de dollars comme «See», est devenu coûteux. Forbes a demandé au co-producteur exécutif Lee Eisenberg comment Apple allait réaliser un bénéfice sur l’émission.

“Vous devrez demander à Tim Cook”, a déclaré Eisenberg. “Je pense qu’avec un streamer comme Apple, j’imagine qu’ils essaient de construire une bibliothèque et que s’ils continuent à publier du contenu qui passionne les gens, ils paieront l’argent pour le service, et ils continueront pour acheter des produits Apple. “

“Tout ce contenu est probablement intégré dans le récit de ce qu’est l’entreprise”, a-t-il ajouté, “c’est-à-dire qu’ils diffusent de grands spectacles révolutionnaires et des spectacles ambitieux, de la même manière qu’ils présentent des logiciels et du matériel révolutionnaires et ambitieux. “

La première saison de “Little America” ​​est désormais disponible sur Apple TV +.