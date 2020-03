Live Loops de GarageBand en direction de Logic Pro X dans une future mise à jour

Apple pourrait se préparer à mettre à jour Logic Pro X en ajoutant une nouvelle fonctionnalité, avec une capture d’écran divulguée indiquant que la fonction Live Loops de GarageBand fera bientôt la transition vers l’outil de création musicale professionnelle.

Logic Pro X est une application de production musicale reconnue par l’industrie, qui offre beaucoup plus de capacités que les applications gratuites de GarageBand peuvent fournir aux musiciens et producteurs professionnels. Bien que les deux partagent de nombreux éléments et fonctionnalités, il semble qu’un autre passera de GarageBand à Logic Pro X très bientôt.

Repérée sur Reddit, l’une des images sur le site des produits éducatifs d’Apple montre Logic Pro X, mais avec un écran qui comprend des éléments qui ne sont pas actuellement proposés dans la version actuellement disponible. La capture d’écran, présentée sur un MacBook Pro 16 pouces, semble montrer la version Logic Pro X des boucles Live de GarageBand.

Ajouté dans le cadre d’une mise à jour en janvier 2016 pour GarageBand sur iOS, Live Loops est un outil de création musicale basé sur une grille inspiré des contrôleurs matériels DJ et des boîtes à rythmes. En déclenchant des instruments et des échantillons en boucle dans des cellules, les utilisateurs peuvent créer une composition, qui peut être arrangée et remixée en direct, avec GarageBand gardant tous les temps synchronisés.

Apple n’a pas annoncé de nouvelles fonctionnalités entrant dans Logic Pro X, donc l’inclusion de la capture d’écran sur la page d’éducation semble être une fuite involontaire de la société elle-même. L’apparence de l’image suggère fortement qu’une mise à jour incluant la fonctionnalité pourrait arriver bientôt, mais rien n’indique quand cela aurait lieu.

La fuite de fonctionnalité fait surface quelques jours après qu’Apple ait apporté un changement majeur dans la façon dont elle propose des essais de Logic Pro X. Jeudi, les utilisateurs pourraient télécharger et essayer l’outil de production pendant une période de 90 jours au lieu de 30 jours, un changement qui est susceptibles d’être bénéfiques, car plus de personnes passent du temps à la maison pour éviter la pandémie de coronavirus.