Logitech Combo Touch est comme le clavier magique pour iPad Air et iPad Pro 10,5 pouces

AppleInsider teste le nouveau Logitech Combo Touch pour iPad Air et iPad Pro. Il s’agit d’un boîtier et d’un clavier combinés qui incluent également un trackpad intégré pour la première fois – le tout via le connecteur intelligent.

Clavier magique d’Apple. La référence en matière d’accessoires pour iPad Pro qui tire pleinement parti du support du curseur fourni avec iPadOS 13.4.

Le hic, c’est qu’il est exclusif à l’iPad Pro et en plus, il porte un prix élevé. Heureusement, Apple s’est associé à Logitech pour répondre à d’autres marchés et il l’a réalisé de manière considérable.

Entrez dans le Logitech Combo Touch. Il s’agit d’une itération sur le boîtier Logitech Slim Combo que nous avons examiné dans le passé. À savoir un étui avec un clavier magnétique qui se fixe au bord d’un iPad et se connecte via le connecteur intelligent, mais ils l’ont amélioré de nombreuses façons.

Avec ce nouveau modèle, la qualité de construction est élevée et il a intégré ce trackpad, imitant le propre Magic Keyboard d’Apple dans une certaine mesure.

Coque Combo Touch de Logitech

Ce nouveau boîtier, comme le Slim Combo, se compose de deux parties. Un clavier amovible et une coque. Si vous n’avez pas besoin du clavier, ne l’utilisez pas et restez avec la coque.



Vous pouvez utiliser le support du Combo Touch seul sans clavier

Le Combo Touch se sent bien. La coque est faite d’une matière plastique caoutchoutée douce qui peut se fixer rapidement sur l’iPad. Il convient à la fois à l’iPad Air de 3e génération et à l’iPad Pro 10,5 pouces.

Il y a une découpe claire de l’appareil photo dans le support plutôt épais et une boucle sur le côté adaptée à l’Apple Pencil. Les ouvertures en haut et en bas font place aux haut-parleurs ainsi qu’au port Lightning et il y a une ouverture supplémentaire pour le microphone arrière.

Nous avons mentionné que l’arrière de la coque est du côté le plus épais, et bien que cela ajoute une protection, sa fonction principale est le support intégré. Le support reste fermé via des aimants mais s’ouvre facilement avec une charnière rigide, et il peut être ouvert sous différents angles et y rester pour accueillir votre travail. Lorsqu’il est ouvert complètement, l’iPad peut être incliné vers l’arrière pour être utilisé comme bloc-notes ou pour taper.



Le matériel utilisé est super

L’extérieur de la coque est un tissu gris chiné doux qui a l’air fantastique, offre une bonne adhérence tout en étant maintenu et est suffisamment neutre pour s’adapter au style de n’importe qui. Il peut également avoir l’air décontracté ou professionnel selon son environnement.

Le nouveau clavier du Combo Touch

Ce même matériau se trouve à l’avant et à l’arrière du clavier. Il est coupé tout autour des touches pour un aspect et une sensation très homogènes.



Réglage du support sur le Combo Touch

Logitech utilise le Smart Connector pour le clavier, qui est notre méthode préférée de connexion. En tant que connexion physique, il y a peu ou pas de décalage lors de son utilisation par rapport à Bluetooth. Cela signifie également qu’il n’est pas nécessaire de charger le clavier car l’alimentation est tirée de l’iPad lui-même. Encore un appareil qui n’a pas besoin d’être chargé.



Touches de fonction du clavier Combo Touch

Le clavier a une bonne course de touche, à peu près la même chose que le Magic Keyboard d’Apple ou peut-être légèrement moins. Quoi qu’il en soit, cela fait du bien de taper dessus et il est suffisamment tactile pour que nous puissions maintenir les touches enfoncées mais pas assez peu profondes pour avoir l’impression de taper sur du verre.

Comme le clavier magique, le clavier est rétroéclairé, ce qui vous aide lorsque vous travaillez dans des conditions de faible luminosité. Il peut être contrôlé via des boutons de fonction dans une rangée dédiée de boutons de fonction. La ligne de fonction comprend un bouton d’accueil, des commandes de luminosité, l’ouverture du clavier à l’écran, l’ouverture du projecteur, des commandes de rétroéclairage du clavier, des commandes multimédias, des commandes de volume et un bouton de verrouillage rapide.



Grand trackpad en verre sur le Combo Touch

Sous le clavier se trouve ce qui distingue vraiment ce clavier. C’est le nouveau trackpad. La fonctionnalité Trackpad et souris est nouvelle pour iPadOS et la prise en charge complète du curseur est encore plus récente. Parce que la fonctionnalité est si nouvelle, il n’y a presque pas d’alternative jusqu’à présent en ce qui concerne les claviers avec trackpad intégrés.

L’alternative la plus notable est le Brydge Pro +, mais c’est encore juste pour iPad Pro. Brydge utilise également Bluetooth qui peut avoir un léger décalage lors de l’utilisation du curseur et ne se sent pas aussi transparent que le modèle Logitech.

Essentiellement, ce qui se résume aux utilisateurs d’iPad Air de 3e génération et d’iPad Pro 10,5 pouces, le Logitech Combo Touch est votre seule véritable option.

Le trackpad du Combo Touch est agréable et large, offrant une large surface de suivi. Il a une surface en verre mat qui est confortable à suivre et peut être déprimé avec un clic physique. Il utilise une conception de plongeoir qui signifie que le côté éloigné est fixe et que le reste peut se déplacer – comme un plongeoir – de sorte que vous ne pouvez pas cliquer sur le trackpad vers le haut. Brydge avait un inconvénient similaire.



Combo Touch de Logitech prend en charge les gestes multi-touch

Ce trackpad prend en charge les gestes multi-touch, similaires à ceux d’Apple. Utilisez deux doigts pour faire défiler, faites glisser d’avant en arrière avec deux doigts pour avancer et reculer dans les applications ou Safari, pousser vers l’avant pour rentrer à la maison avec plusieurs doigts, ou pousser vers l’avant et maintenir avec plusieurs doigts pour ouvrir l’exposition des applications.

Lorsqu’il est connecté pour la première fois, votre iPad vous invite à télécharger l’application qui l’accompagne. Ce n’est pas nécessaire mais cela vous permet d’installer des mises à jour du firmware et d’ajuster le délai sur le clavier rétro-éclairé.

La rétroaction la plus courante que nous avons entendue avant cet examen était l’épaisseur de tout cela.



iPad Pro sans étui, avec étui, et avec étui et clavier attachés

Avec le boîtier et le clavier attachés, cela devient assez épais, mais pas tellement limitatif. De plus, le clavier peut toujours être retiré lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui le rend beaucoup plus facile à transporter.

Devriez-vous acheter le Logitech Combo Touch?

Si vous voulez la meilleure expérience de frappe et de productivité sur votre iPad, alors investissez absolument dans le Combo Touch.



iPad Pro dans le Combo Touch de Logitech

Vous devez avoir un iPad pris en charge, et si vous le faites, vous ne serez pas déçu. Il a tout ce dont vous avez besoin entre un étui de protection léger, un support intégré, un trackpad en verre intégré, un clavier rétroéclairé et un porte-crayon Apple.

Avantages

Le clavier est détachable

Le clavier a un rétro-éclairage variable

Le clavier et le trackpad se connectent via Smart Connector et n’ont pas besoin d’être chargés

Le trackpad en verre est lisse et réactif

Meilleure et seule option pour iPad Air et iPad Pro 10,5 pouces de 3e génération

Le tissu chiné a l’air et se sent bien

Le boîtier est protecteur et a un support intégré

Boucle pour Apple Pencil

App pour des paramètres supplémentaires et des mises à jour du firmware

Prise en charge complète des gestes multitouch

Les inconvénients

Bien que moins cher que Magic Keyboard, toujours cher

Le boîtier peut être encombrant si vous voulez du minimalisme

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

Le nouveau clavier Combo Touch de Logitech pour l’iPad Air 3 d’Apple et l’iPad Pro 10,5 pouces est disponible dès maintenant chez Apple au prix de 149,95 $. Logitech lui-même déclare que le Combo Touch arrivera bientôt sur son site Web direct.

Les offres sur les iPad compatibles sont également en vigueur dans le Guide des prix iPad AppleInsider.