Logitech lance les étuis pour clavier trackpad pour iPad 10,2 pouces, iPad Air

La prochaine mise à jour d’Apple iPad 13.4 introduira la prise en charge des trackpads sur les tablettes de l’entreprise, et Logitech a lancé une paire d’options pour les iPad non Pro.

L’étui trackpad iPad Air de 10,5 pouces prend également en charge l’iPad Pro 10,5 pouces.

Dans son communiqué de presse sur l’iPad Pro, Apple a annoncé la prise en charge du clavier magique et du trackpad d’origine dans iOS 13.4. Il n’a pas mentionné la compatibilité ou la prise en charge par un tiers d’autres modèles d’iPad, mais une nouvelle version de Logitech essential confirme ces deux détails.

Logitech a lancé de nouveaux étuis pour clavier équipés de trackpads pour l’iPad 10,2 pouces et l’iPad Air 10,5 pouces qui se connectent via Smart Connector, ce qui signifie que les piles et le Bluetooth ne sont pas nécessaires.

Les deux boîtiers disposent d’un clavier rétro-éclairé, d’un trackpad intégré avec prise en charge des gestes multi-touch, de touches de raccourci spécifiques à iPadOS et de différents modes d’utilisation pour des tâches telles que la saisie ou l’esquisse. Ils arborent également une “maison” intégrée pour l’Apple Pencil ou le Logitech Crayon de première génération et un support avec une inclinaison de 50 degrés.

Il convient également de noter que l’étui iPad Air de 10,5 pouces sera également compatible avec l’iPad Pro de 10,5 pouces.

Bien que les étuis à clavier aient été répertoriés sur la vitrine en ligne d’Apple, ils ne sont pas actuellement disponibles. Sur le site de Logitech, ils sont également répertoriés comme à venir. Les deux options coûteront 149,95 $.