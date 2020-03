Logitech lance Streamlabs OBS sur macOS

Le logiciel de streaming en ligne populaire Streamlabs arrive enfin sur macOS en version bêta ouverte, apportant une pléthore d’outils pour aider les utilisateurs Mac à interagir plus efficacement avec leur public.

Le logiciel, Streamlabs OBS, entrera en version bêta ouverte et fournira des dizaines de fonctionnalités et d’outils personnalisables pour créer des émissions professionnelles sur Twitch, YouTube, Mixer et Facebook.

Le passage à macOS est bienvenu, car la pandémie de COVID-19 a encouragé de nombreux professionnels, tels que des musiciens, des enseignants, des artistes et des dirigeants communautaires, à passer aux moyens numériques pour communiquer avec leur public. Le streaming offre un moyen plus personnel de se connecter avec les autres par rapport à d’autres moyens numériques, tels que les publications sur les réseaux sociaux et les vidéos préenregistrées.

Plus de 20 millions de streamers utilisent déjà Streamlabs sur Windows, une communauté composée principalement de joueurs. Le passage à macOS pourrait potentiellement étendre la communauté Streamlabs aux professionnels de la création qui préfèrent utiliser les produits Apple.

“Notre objectif est d’apporter les meilleurs outils de streaming en direct à tous”, a déclaré Ali Moiz, directeur général de Streamlabs. “La création d’outils pour la communauté grandissante de streamers en direct, de musiciens, d’artistes et d’enseignants sur Mac nous permet de les aider à réussir tout en développant nos offres de produits à une échelle encore plus grande.”

Streamlabs offre de nombreuses fonctionnalités pour aider les utilisateurs à gérer leurs flux, y compris des alertes de dons personnalisées, des widgets, un enregistrement sélectif et plus de 250 thèmes de superposition premium. Une fenêtre de discussion intégrée permet également aux streamers de garder un œil sur ce que les téléspectateurs disent pendant les diffusions.

Streamlabs est disponible pour macOS à partir du 31 mars et peut être téléchargé directement depuis le site Streamlabs. Streamlabs est gratuit et open source, bien que des fonctionnalités premium puissent être ajoutées via un service d’abonnement premium pour 4,99 $ par mois, permettant davantage d’options de personnalisation.